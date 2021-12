“La casa de papel” es sin duda una de las series más exitosas de los últimos tiempos; y no es para menos, pues desde que llegó a Netflix - antes estrenada por Antena 3 en 2017 sin hacer mucho ruido - se convirtió rápidamente en la producción más aclamada a nivel mundial. La popularidad que alcanzó hizo que todos no solo comenzaran a hablar de la trama, sino también de los actores que participaron en ella.

Uno de los personajes que se ganó el cariño del público fue Sergio Marquina o simplemente “El Profesor”, la mente brillante y autor intelectual del atraco que se encargó de reunir y liderar al grupo de asaltantes. Fue interpretado por Álvaro Morte, quien con un emotivo mensaje en su perfil de Instagram se despidió de su papel. “Mis superhéroes favoritos siempre fueron Batman y Superman… hasta que te conocí. Gracias por todo, gracias, por tanto. Hasta siempre, Sergio. Hasta siempre, profesor”, escribió.

No solo en la ficción, este genio, educado y algo tímido personaje supo hacerle frente a varios obstáculos, sino también que lo hizo en la vida real. Y es que pocos saben que el actor español fue diagnosticado con cáncer hace varios años. Si bien, salió adelante, al inicio la noticia de la enfermedad lo devastó.

Álvaro Morte posa durante un photocall para la presentación del programa de televisión español "La Casa de Papel" 3a temporada el 11 de julio de 2019 en Madrid (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

DIAGNOSTICAN A ÁLVARO MORTE CON CÁNCER

Aunque no suele hablar de su vida privada, Álvaro Morte aprovechó la presentación de la temporada final de “La casa de papel” y dio algunas declaraciones mientras estaba en el Teatro Real de Madrid. Él fue muy directo en señalar que cuando tenía 30 años le diagnosticaron un tumor cancerígeno en un muslo izquierdo.

“Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna. Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: ‘Si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?’”, mencionaba ante la prensa, según una publicación de 20 minutos.

Y es que para él, sentirse enfermo tan joven fue muy duro, pero sabía que si se hundía en la depresión iba a ser peor.

El actor español Álvaro Morte posa durante un photocall para la presentación de la última parte de la quinta temporada del programa de televisión español "Money Heist" (La Casa de Papel) en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid el 30 de noviembre de 2021 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

DECIDIÓ VER EL LADO POSITIVO Y SER OPTIMISTA

Aunque en un principio le chocó la noticia, el actor de “El Profesor” en “La casa de papel” sabía que debía levantar la mirada y mostrarse positivo. “Son escollos que suceden en la vida, que forman parte de ella y hay que enfrentarse a ellos. Ya está. Creo que cada uno se puede enfrentar a esta enfermedad como quiera, como pueda y como su cabeza se lo permita. Pero sí, en aquel momento, a mí me ayudó tener una actitud más feliz, por decirlo de alguna forma”.

Es así que decidió ser optimista y sentirse más vivo que nunca cuando estaba enfermo, por lo que ahora tiene muchísimo por celebrar, pues los momentos malos ya pasaron. Asimismo, explica que su mayor motivación es su familia.

Ahora, Álvaro Morte, nacido en 23 de febrero de 1975, vive en Madrid, donde disfruta de su pareja y sus mellizos Julieta y León, a los que dedica todo su tiempo libre.