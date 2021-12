¿Qué pasó con Arturito? “La casa de papel” se despidió de sus fanáticos en todo el mundo con la parte 2 de su temporada 5. Diciembre significó el final de la serie de Netflix que se ha consolidado en la cultura popular. La historia, escrita por Álex Pina, ha tenido ha grandes figuras en su elenco, destacando Álvaro Morte (El Porfesor), Pedro Alonso (Berlín), Úrsula Corberó(Tokio). Entre ellos también estaba Arturito, el villano que dio vida Enrique Arce pero que no apareció en los últimos episodios.

La ficción española ahora es conocida en todo el mundo, pero su futuro no estaba planeado para llegar a ese punto. Sino todo lo contrario: la producción televisiva parecía estar condenada al olvido, como un programa más que pasó por la parrilla de la pantalla chica.

Su primer episodio se estrenó el 2 de mayo de 2017 y, aunque no tuvo el mejor impacto en su momento, después se convirtió en uno de los fenómenos más importantes de las ficciones en los últimos años. Y todo empezó con la compra de los derechos de Netflix sobre la historia.

Su proyección en la plataforma de streaming, sumado al marketing y otras magias, hicieron que la ficción llegara a más públicos, convirtiéndose en una de las series más vistas. La trama, de esta manera, fue ganando más complejidad y dejó granes personajes como Arturito, el villano que desapareció por esta razón de la parte final de “La casa de papel”.

Parte del elenco de "La casa de papel". (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ NO SE VIO A ARTURITO EN EL FINAL DE “LA CASA DE PAPEL”?

El personaje de Arturito, uno de los villanos en “La casa de papel”, no apareció en el final de la serie de Netflix por decisión de los guionistas, de acuerdo a Enrique Arce, el actor que da vida al llamativo personaje.

“En el décimo episodio, se suponía que Arturo iba a tener un papel muy importante pero al final los guionistas escribieron mucho y eliminaron cosas. La parte en la que estaba presente ha desaparecido. Por eso no pude participar en este maravilloso día y en la fiesta de despedida de mis compañeros”, contó en una entrevista a TéléLoisirs.

Agregó que le hubiera gustado despedirse de su personaje, porque cuando filmó la escena en la que es trasladado al hospital, herido de bala, no sabía que sería su última aparición en la popular producción televisiva. “Admito que me hubiera gustado estar un poco más presente, pero no por vanidad porque quisiera a toda costa que viéramos mi personaje en el final, sobre todo porque me privó de la fiesta. Nos sentimos privados de esta emoción y ese compartir que hubo entre los actores después de las últimas escenas”, agregó.

¿CUÁL FUE EL ERROR DE “LA CASA DE PAPEL” QUE POCOS NOTARON?

El pequeño error en “La casa de papel”, que fue detectado por poco fanáticos, sobre todo los españoles, fue la fachada del Banco de España, el lugar neurálgico de la última parte de la serie de Netflix. Lo que se vio en la pantalla, sin embargo, fue el edificio del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ubicado en Madrid.

Este detalle fue resaltado, en especial, por los fanáticos de dicho país, quienes vieron rota por unos momentos la ilusión de la ficción al pensar de que la acción se desarrollaba de la mencionada entidad bancaria.

También se dieron cuenta de que, en una escena, se muestra la estación del metro “Banco España”, cuando la verdadera locación dice “Nuevos Ministerios”. Este detalle ha llamado la atención del público de la producción televisiva en otras partes del mundo, quienes estarán atentos cuando visiten España en busca de los lugares que se mostraron en “La casa de papel”.

Álvaro Morte como El Profesor en "La casa de papel". (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ NO TENDRÁ MÁS TEMPORADAS “LA CASA DE PAPEL”?

En una rueda de prensa virtual antes del estreno de la segunda parte de la quinta temporada, el productor ejecutivo Jesús Colmenar abordó las verdaderas razones por las que “La casa de papel” llegó a su fin.

“Creo que tiene un ritmo diferente, no es un enfrentamiento tan bélico, pero es una serie que siempre va in crescendo hasta el final, hasta el último episodio, y diré que es muy especial y diferente a lo que hemos hecho hasta ahora”, explicó Colmenar, según reportó Diez Minutos.

“El volumen 1 y 2 de la quinta temporada tienen este momento decisivo, que es la muerte de Tokio. Es una bomba de relojería que cambia radicalmente la serie y que da un giro hacia el final”, señaló el productor ejecutivo.

¿”LA CASA DE PAPEL” TENDRÁ SPIN-OFF?

Álex Pina, creador de “La casa de papel”, manifestó que sí existe una posibilidad de que la serie de Netflix tenga un spin-off, porque los personajes han sido escritos para tengan más aventuras por contar después de la trama principal.

“Tenemos muchas posibilidades de hacer un spin-off, sí, y creo que es gracias a las fuertes y poderosas identidades de los personajes. Siempre hemos buscado que los personajes tengan un diseño muy complejo y en capas. Así que casi todos los personajes tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros contextos”, dijo a Oprah Daily.

Esta idea de Pina, por supuesto, no es una confirmación oficial de que el universo de “La casa de papel” se siga extendiendo en futuras producciones. A Esquire contó que es posible así como el hecho de que no haya ninguna. Por el momento, todavía no hay nada concreto en ese sentido.

La casa de papel | Los momentos más memorables null