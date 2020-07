La saga de “Fast & Furious” ha tenido mucho movimiento en los últimos años, en especial después de que el actor Paul Walker falleciera en el 2013 cuando estaba grabando “Furious 7″. Ahora, se ha presentado el primer tráiler de “Fast & Furious 9″, titulado oficialmente como F9, mostrando el regreso de los personajes de siempre con un inesperado giro.

Esta saga comenzó en el 2001 con una simple película basada en las carreras callejeras, pero hoy en día se ha convertido en una marca que ha superado todos los límites. Luego de sus últimas entregas y algunos shows de televisión y spin-offs, la saga vuelve este año más recargada que nunca.

Y es que no solo están Dominic Toretto, Letty, Mia, Roman y Tej, sino también se ha incluido el personaje de John Cena, Jakob. Además, el regreso de Han Leu ha traído nuevas luces a la franquicia, ya que él habría fallecido en la sexta entrega pero ahora se revela que no estaba muerto.

¿Quiénes han regresado en esta película y cuál fue su historia como para llegar a estas instancias de la franquicia? En este artículo haremos un pequeño repaso de los personajes principales, su paso por la saga y cómo es que terminaron uniéndose a Toretto nuevamente para otra gran aventura de los “Rápidos y Furiosos”.

Cabe resaltar que muchos otros personajes se quedaron en el camino porque eran miembros secundarios que fallecieron o se separaron de Toretto. Sin embargo, existen otros como la contraparte de Dwayne Johnson que se retiraron momentáneamente por cuestiones de agenda.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “FAST & FURIOUS” 9?

VIN DIESEL – DOMINIC TORETTO

VIN DIESEL – DOMINIC TORETTO (Foto: Universal)

El incuestionable protagonista de la saga. Toretto estuvo durante las primeras películas como el líder de una banda que se dedicaba a las carreras callejeras, pero sus deseos de poder lo llevaron a poner en peligro a él y a toda su familia. Ahora, vive con Letty con quien tienen un pequeño hijo, y durante “Fast & Furious” 9 volverá a reunir al equipo por un reciente conflicto donde su hermano Jacob tendrá mucho que ver.

JORDANA BREWSTER – MIA TORETTO

JORDANA BREWSTER – MIA TORETTO

La pareja del desaparecido Brian O’Conner de quien no se tiene rastro. Como ya se sabe, Paul Walker falleció en el 2013 y desde entonces no se ha hecho referencia a su personaje en la franquicia a pesar de los rumores de su regreso a través de su hermano Cody. En esta nueva película, Mia honrará la memoria de su marido integrándose más al equipo y formando parte activa de sus planes.

MICHELLE RODRIGUEZ – LETTY ORTIZ

MICHELLE RODRIGUEZ – LETTY ORTIZ (Foto: Universal)

Letty Ortiz también regresa en esta nueva película como la esposa de Dominic Toretto y madre adoptiva de Brian Marcos. Ella acompañó también al grupo desde las primera películas y en algún momento se alejó de todos por sufrir amnesia temporal. Sin embargo, más adelante ella recobraría la memoria y se uniría a los demás para esta nueva aventura.

TYRESE GIBSON – ROMAN PEARCE

TYRESE GIBSON – ROMAN PEARCE (Foto: Universal)

El amigo de la infancia de Brian O’Conner es también un protagonista de la saga que regresa durante esta siguiente cinta de la franquicia. Él fue presentado como un convicto reformado que había sido arrestado por robar algunos autos. Después se convirtió en parte del equipo de Toretto y ahora es considerado familia.

LUDACRIS – TEJ PARKER

LUDACRIS – TEJ PARKER (Foto: Universal)

Apareció por primera vez como amigo de Brian que hacía carrera callejeras cerca de Miami. Ahora él prefiere hacer dinero vendiendo partes de autos en su garaje y lo último que se vio de él es que daba asesoría tecnológica a Dominic y sus amigos cuando robaban la fortuna de Hernan Reyes.

SUNG KANG – HAN SEOUL-OH

SUNG KANG – HAN SEOUL-OH (Foto: Universal)

Han fue un ladrón y corredor de carreras callejero que formó parte del equipo de Toretto y, luego de la trágica muerte de su novia Gisele Yashar en España, dejó los Estados Unidos para vivir en Tokio. Es aquí donde los fans vieron como Deckard Shaw lo cazó y asesinó, o al menos eso creyeron. Han aparece en el tráiler reuniéndose con sus compañeros buscando justicia.

CHARLIZE THERON – CIPHER

CHARLIZE THERON – CIPHER (Foto: Universal)

Cipher es el alias de una ciber-terrorista que utiliza sus múltiples conexiones dentro del mundo criminal para lograr sus objetivos. Ella se muestra como la principal antagonista de la trilogía de “Fast & Furious” y ha trabajado detrás de las acciones de varios villanos para hundir a Dominic Toretto y a todo su equipo.

JOHN CENA – JACOB TORETTO

JOHN CENA – JACOB TORETTO (Foto: Universal)

El nuevo integrante de la franquicia es John Cena, quien encarnará al hermano de Dominic como Jacob Toretto. Aún no se sabe mucho de él, pero se presume que será el próximo antagonista de la película y buscará de cualquier manera superar a su hermano en el conflicto que se arme durante la cinta.

HISTORIA Y SINOPSIS DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

Más allá del tráiler, no hay información relacionada sobre el concepto que guiará la historia de la novena película de la franquicia, aunque en su momento se dijo que el espacio exterior sería uno de sus nuevos escenarios.

El mismo director de “Rápidos y furiosos 8” (“The Fate of the Furious” en su idioma original), F. Gary Gray, fue consultado al respecto y su respuesta jugó a favor de esta posibilidad. En conversación con Screenrant, el cineasta indicó que “no descartaría nada en esta franquicia. Cuando leo ‘submarino’ en el guion de ‘Rápidos y furiosos 8’, digo ‘ok, todo es posible’. Nunca se sabe. Aún no leo ‘Dom en Marte’, aún, pero de nuevo, uno nunca sabe”.

En similar línea, Chris Morgan, escritor de "Hobbs & Shaw" y de otras cinco películas de la marca, compartió con Polygon que "absolutamente nada" es imposible en "Rápidos y furiosos", ni siquiera un viaje al espacio. "Solo debe ser genial y bueno", refirió.

“Normalmente, apenas se me ocurre la idea de cuál podría ser el viaje de los personajes, empiezo a pensar en cómo sería genial. Ya sabes, tirar de una bóveda en las calles de Río de Janeiro o automóviles cruzando el hielo y que de repente aparezca un submarino detrás de ellos. Esas cosas siempre se filtran en el fondo, así que creo que normalmente descubres cuál es ese desafío y lo combinas con la solución más loca para lograr ese objetivo. Esa es la fórmula”, amplió Morgan cuando conversó con The Hollywood Reporter sobre el proceso de escritura de la “Fast & Furious”. Eso sí, el escritor acotó que los automóviles siempre serán “el corazón de la franquicia”.

Como Cipher sobrevivió a los eventos de “The Fate of the Furious” (2017), regresaría para ir una vez más tras Toretto, a quien chantajeó para tenerlo de su lado. A ella se le sumarán otros villanos como el nuevo hermano de Dominic, Jacob Toretto, quién hará todo lo posible para superar a su hermano. Sin embargo, no puede descartarse que cambie de bando. Después de todo, eso ya ocurrió en el pasado.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Rápidos y furiosos 9