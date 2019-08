Nicola Porcella fue reemplazado por Rafael Cardozo en la conducción de 'Estás en todas' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El competidor de 'Esto Es Guerra' Rafael Cardozo reemplazó a Nicola Porcella en la conducción de 'Estás en Todas', luego de que el expresentador de televisión se haya visto envuelto en un escándalo por agredir verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

Cardozo se mostró muy entusiasmado al ser presentado en el set de televisión por 'Choca' Mandros y Sheyla Rojas.

"Yo voy a decir una cosa, lo que más me gusta de 'Estás en todas' es tu secuencia 'Choca', aunque creo que eso no es trabajo no? Pagarte para hacer eso (ir a comer con los artistas que estrevista)", expresó con el tono sarcástico que lo caracteriza.

Como se recueda, Magaly Medina emitió unas imágenes en su programa , en las que se le puede ver a Nicola Porcella agrediendo verbalmente a Angie Arizaga justo cuando salían de una discoteca ubicada en Miraflores.

En otro video, se podía apreciar que la agresión no había sido solo fuera del local, sino también al interior. Tras el escándalo que generaron las imágenes, América Televisión decidió separarlo como participante de "Estó es guerra".

Pero eso no fue todo, ya que el sábado pasado 'Choca' Mandros fue el encargado de anunciar la salida del chico reality de "Estás en todas". "Nicola (Porcella) ya no va a estar con nosotros. Las imágenes son claras", dijo en una parte de su discurso.

"Nicola (Porcella) no nos va a acompañar más. Yo creo que ya se le dio las oportunidades suficientes, le deseo suerte y espero que pueda asumir la responsabilidad de cada uno de sus actos”, agregó e indicó que indicó que, a nivel personal, no estaba "de acuerdo con ninguna de las actitudes que se vieron en ese video".

Por todo lo ocurrido, Nicola Porcella anunció que viajará fuera del Perú. “Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice, pero bueno, así es la tele, hay que aprender, dijo el exguerrero.