En la reciente emisión de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens manifestó que entendía a Christian Domínguez, quien se mostró indignado luego que Rafael Fernández dijera en televisión nacional que ayudaría económicamente a los hijos de Karla Tarazona pese a que su matrimonio llegó a su fin.

La también actriz dijo que espera que ambas partes conversen y eviten hacer un “circo” de todo este tema.

“Totalmente comprensible la actitud de Christian Domínguez, es su padre, así que él vela por los intereses y por el bienestar de su hijo. Este tema espero que quede ahí, que conversen y no se haga un circo.”, comentó al inicio.

En otro momento, la figura de América Televisión pidió respeto para los hijos de Karla Tarazona, quienes se han visto involucrado en medio de la polémica entre la conductora de televisión y el empresario.

“Ya la temporada pasó, aunque para este tipo de situaciones no hay año, no hay fecha. Lo que sí, por favor, respetemos mucho a los chicos, a los niños, y más aún si no son tuyos”, puntualizó Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens pide a Christian Domínguez y Rafael Fernández que dejen el tema

