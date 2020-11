Leonard León demandó a Karla Tarazona y solicitó que la pensión que brinda a sus dos hijos sea reducida a 600 soles, debido a que actualmente su economía se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). La noticia fue confirmada por el programa “En Exclusiva”.

El nuevo enfrentamiento legal entre la expareja ha dado de qué hablar. Una de las últimas en manifestarse fue Rebeca Escribens, quien sugirió a Karla y Leonard que vean la forma de “remar juntos” por el bienestar de sus pequeños.

“Aquí no estamos para juzgar a nadie. Son tiempos difíciles sí, lo que sugeriría como mamá es que se unan como papás y que vean cómo reman ese barco, ese único barco que se llama hijos”, dijo en “América Espectáculos”.

“Hay que reinventarse, es difícil, es recontra difícil. Y no lo digo yo porque esté aquí de gratis, no tenía para el pasaje, me ponía a maquillar a domicilio, enseñaba danza moderna, hacía lo que sea para poder tener algo de platita y poder seguir adelante”, agregó.

Finalmente, la figura de televisión aclaró que su comentario fue solo una sugerencia, pues entiende que hay personas que no les importa la recomendación de otros. “Hay que seguir remando para que siempre los beneficiados emocionalmente y económicamente sean nuestros hijos, es una sugerencia porque a veces la gente le interesa tres pepinos que alguien le esté dando consejos”, concluyó.

