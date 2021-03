Después de que Tula Rodríguez denunciara que hay inescrupulosos que han compartido la noticia de su fallecimiento por COVID-19, la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens se mostró indignada por este tipo de noticias falsas.

“¡Miserables, indolentes e infelices!. Mil disculpas por tantos sinónimos juntos en un momento donde deberíamos reírnos. Que tales desgraciados de estos, de estar circulando y se tomen las molestias y todo lo que tienen en su poca vida, en su poco tiempo para estar difundiendo ese tipo de noticias”, señaló fastidiada Rebeca Escribens.

La también actriz llamó la atención a las personas que están relajando sus medidas de precaución para no contagiarse del COVID-19. Aconsejó a los televidentes seguir cuidándose porque existe déficit de camas en los hospitales e incluso en las clínicas privadas para atender al creciente número de pacientes con esta enfermedad.

“Ya escucharon, no hay oxígeno, no hay sitio (en los hospitales), no hay preferencia en este país, así que pónganse las pilas, cuídense, no bajen la guardia y hablo de todo el Perú”, dijo Escribens.

“No puedo mostrar algunas fotos que me llegan de algunos puertos, algunas playas, algunos lugares alejados donde la autoridad no llega porque no son pulpo, donde la gente está haciendo de las suyas, relajándose. ¿Creen que esto es chiste Dios santo? Hasta que te toca y cuando te toca, allí es cuando comprendemos realmente la gravedad de la situación”, agregó la conductora.

Tula Rodríguez se queja por falsas noticias de su salud

El último jueves, la conductora de ‘En boca de todos’ denunció que se ha difundido una falsa noticia sobre su muerte por COVID-19. La conductora aclaró que solo ha perdido el olfato y el gusto, pero que está bien.

“Valentina está super bien, mi hijita está potente. Está en sus clases, solita atendiéndose. A ella y a mí se nos ha ido el olfato, la verdad es que se no sentimos nada y el gusto estamos al 50%”, dijo para alivio de su familia y seguidores.

Su gran preocupación es su madre, cuya salud ha sido resquebrajada por el COVID-19. Sin embargo, ella se encuentra recuperándose en su casa con todos los cuidados respectivos.

“Me acaban de enviar una imagen está circulando por las redes sociales donde supuestamente no resistí al COVID-19 y estoy muerta, de verdad entiendo que en redes sociales pase de todo, pero tenemos que ser mucho más empáticos. No podemos estar lanzando esas noticias. Yo tengo familia que está muy preocupada por mí y por mi madre. No crean todo lo que sale en redes. No se alarmen yo estoy bastante bien. Ahora la que me preocupa es mi mamá”, dijo Tula Rodríguez en su red social.