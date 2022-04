Durante la última edición del “Esto es guerra”, las conductoras Johanna San Miguel y María Pía Copello se enfrentaron en una tensa discusión, donde la animadora de los ‘combatientes’ señaló que la ‘mamá leona’ era la engreída del productor del programa. Al respecto, Rebeca Escribens no pudo dejar de opinar.

En la reciente emisión de América Espectáculos, Rebeca Escribens presentó una nota sobre la discusión que tuvieron Johanna y María Pía, y luego le envió un mensaje a la hermana de Ana Carina.

“María Pía, no me vas a decir que estoy mintiendo porque tú eres la engreída de Peter Fajardo, ¿o me equivoco?”, dijo Escribens. “Ella dice lo contrario”, respondió el productor del bloque de espectáculos.

María Pia acusa a Johanna

Las conductoras del reality volvieron a sostener un intercambio de palabras luego que los “guerreros” ganaran un punto, aparentemente de forma irregular debido a un error de la producción. María Pía Copello no quiso pasar por alto este hecho y su reclamo provocó que Johanna San Miguel la instara a estar más concentrada mientras su equipo compite.

“Es el colmo que siempre encuentren una justificación para favorecerlos a ustedes... Felizmente he traído mi pulsera roja para tu mala vibra (Johanna San Miguel), con esta pulsera tengo mejor energía y la verdad que me he sentido mucho mejor desde ayer”, señaló Pía Copello.

“¿Tú crees que con eso vas a poder conmigo? Tienes que envolverte completamente en una tela roja como momia porque tu no tienes idea de cómo soy yo. Esa pulserita no te sirve de nada”, respondió San Miguel.

