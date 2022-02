Luego de que Christian Domínguez anunciara que regaló un departamento a su actual pareja Pamela Franco, la conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens aplaudió dicho gesto y aseguró el cantante está aprendiendo de sus errores.

“Que buena actitud de Christian Domínguez, él es un caballero, la tiene clara. Yo creo que está lavando su conciencia negra de tanta porquería, de tantas metidas de pata”, señaló Rebeca Escribens.

“El señor es resiliente, está aprendiendo de sus errores y creo que tiene claro que de aquí en un futuro qué es lo verdaderamente importante”, dijo la conductora de televisión y bromeó: “el chifa da plata, no hay nada qué hacer”, por la empresa que tiene el cantante.

Christian Domínguez sorprendió el último martes al revelar que le regaló un departamento a Pamela Franco, madre de su hija María Cataleya.

“Sí, es verdad (que regaló un departamento) a mi señora. Ella me permite vivir con ella porque se lo regalé. Ella me dijo vive conmigo... Al margen que, si tenemos que terminar por cualquier motivo, yo me voy con una mochila. Así no tenga la culpa, me voy. Esto también es para mi hija, para ellos. El departamento está a nombre de Pamela”, contó en ‘América hoy’.

