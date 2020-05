Irreverente, alegre y buena onda. Así es Rebeca Escribens, quien empezó su carrera en el mundo del arte a los 13 años y cuyo descubrimiento de su talento se lo adjudica a su madre. “El gran Cristóbal Colón de una familia es la mamá”, asegura. En entrevista para Correo, la conductora de América Espectáculos nos habla de la amistad, de su trabajo en la televisión y sobre cómo está afrontando la crisis sanitaria.

En “Mujeres sin filtro” se observaba una sólida amistad entre tú, Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomelsky. ¿Cómo han logrado mantenerla a través de los años? Con respeto, admiración y la verdad por delante, son los tres ingredientes principales. Por algo llevamos cerca de ocho años de amistad con Katia y Almendra, y con Gianella más de 20. Ha sido increíble conocerlas.

En América Espectáculos sueles decir lo que piensas de determinados personajes, sin reparos, ¿eso no te ha generado enemistades?

Gracias a Dios me ven como una vieja loca y se ríen de eso. En estos años que estoy al frente del espacio nunca he tenido un rechazo por algún tipo de comentario en doble sentido. Suelo decir las cosas como las pienso, siempre evitando levantar el dedo porque nadie tiene la suficiente moral para criticar a otros.

¿La conducción ha hecho que seas espontánea y divertida?

Siempre he sido como me ven en la televisión. Lo que pasa es que vivía con muchos prejuicios y represión, pero los años pasan, llegas a los 30 o 40 y te importa un rábano lo que piensen los demás y decides ser tú. Claro, todo tiene su momento y lugar. No van a ver a una Rebeca en “América Espectáculos” haciendo sus locuras cuando Pold Gastello está en UCI con COVID.

¿Cómo logras transmitir una sonrisa a los televidentes a pesar de la difícil situación?

A veces me levanto con ganas de llorar, me maquillo y me visto sin querer pero, de pronto, cuando prenden las luces y las cámaras, mi tristeza o el desánimo se va. Te lo juro por la memoria de mi madre que mi trabajo es terapéutico, es la inyección de vitaminas que necesito. Me hace bien comunicarme.

¿Cómo enfrentas junto a tu familia el encierro?

El encierro es mental, no físico. Depende cómo lo enfoques y decidas llevarlo. No te voy a negar que hay momentos en que he sentido terror pensando que mi familia puede contraer el virus. El encierro en el hogar no nos ha costado porque todos son caseros y se han organizado a su manera.

A pesar de estar sufriendo una pandemia, los pensamientos positivos pueden surgir...

En medio de la crisis uno tiene que buscar oportunidades. Yo invito a todas las personas a que lo hagan, porque si vives lamentándote lo único que vas a conseguir es atraer cosas negativas a tu vida. En base a resiliencia y reinvención he vivido, no a partir de la pandemia, sino desde que murió mi mamá cuando yo tenía 22 años. Desde ese momento supe cómo utilizarlas, con caídas, errores y aciertos, así le ando dando.

Perfil

Rebeca Escribens, presentadora de televisión

Ha participado en telenovelas como “Ana Cristina” (2011) y en obras de teatro como “Madres, el musical” (2019). También ha conducido los programas “A las once” y “Mujeres sin filtro”. Este año retornó al cine con la cinta “Locos de amor 3”.