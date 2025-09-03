Jasveen Sangha, conocida en Hollywood como la “Reina de la Ketamina”, se declaró culpable de suministrar las drogas que provocaron la muerte del actor de Friends, Matthew Perry, durante una audiencia en un tribunal de California.

La mujer de 42 años, con doble nacionalidad estadounidense y británica, reconoció cargos de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves, además de tres cargos adicionales por distribución de drogas y otro por mantenimiento de un local relacionado con sustancias ilícitas. Su sentencia está programada para el 10 de diciembre, y podría superar las seis décadas de prisión.

El caso Matthew Perry

Perry, de 54 años, fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles en octubre de 2023. Una autopsia reveló altos niveles de ketamina en su organismo, lo que desató una investigación penal que alcanzó a médicos y proveedores.

El médico Salvador Plasencia ya se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina, mientras que otro galeno, Mark Chavez, admitió el año pasado haber conspirado para suministrarle la sustancia.

Sangha también reconoció haber vendido en 2019 cuatro viales de ketamina a un hombre identificado como Cody McLaury, quien falleció horas después por sobredosis.

“Está asumiendo la responsabilidad de sus actos”, señaló su abogado, Mark Geragos, a la AFP.

Próximas diligencias

Sangha es la quinta persona en admitir participación en la muerte del actor. Se prevé que otros implicados comparezcan ante la justicia en los próximos meses, mientras el caso sigue revelando la red de suministro ilegal detrás del consumo de Perry, quien había reconocido públicamente su larga lucha contra la adicción.