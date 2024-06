Reinaldo Dos Santos estuvo en el set de ‘Estás en Todas’ para defenderse, luego de que aseguró que Perú le ganaría a Chile en su debut en la Copa América.

“¿Perdimos? Yo dije, 1-0 es goleada, un empate es ganar, no perdimos... te lo juro que en las circunstancias actuales este empate es una victoria”, expresó Dos Santos.

El conductor del programa de América TV dijo que le daría otra oportunidad para que se concentre en su predicción para el Perú vs. Canadá.

“Yo soy de Perú, estoy con el Perú, pero si yo digo lo que pienso de ese partido me van a odiar en las calles”, manifestó Reinaldo.

Asimismo, resaltó la calidad de la selección canadiense. “ No se equivoquen con Canadá. Canadá no es ningún equipo caído del catre, es muy buen equipo, es mejor equipo que Chile incluso, viene jugando muy bien. Empatar con Canadá es goleada ahí sí, lo peor es que ese es el partido decisivo para Perú, si no gana Perú está fuera de la Copa, tiene que ganar, canadá juega mejor que Chile ”, añadió el ‘Profeta de América’.

En esa misma línea, afirmó que este encuentro sería complicado para la ‘Bicolor’. “ Es muy probable que ese partido se le complica a Perú, lo veo muy complicado. Veía más factible ganarle a Chile que ganarle a Canadá. En el fútbol todo puede suceder pero es más complicado ganarle a Canadá, es un partido muy físico, corren todo el tiempo, ese partido es complicado. Para no decir, peru va perder, prefiero quedarme callado. Hay que cruzar los dedos ”, concluyó.