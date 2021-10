Diego Cornejo, uno de los integrantes del elenco de baile de “Reinas del Show” y pareja de Yolanda Medina en el reality, reveló que fue ingresado a la Villa Panamericana tras contraer COVID-19, siendo uno de los casos positivos que se registraron en el programa.

“Doy gracias Dios porque pasar por estas cosas (el contagio) no se sabe cómo, nosotros nos movilizamos en transporte público (...) Y esto es algo que no me había pasado a mí, casi dos años (sin contraer coronavirus) y era el único al que no le había dado (en su familia), aparte de mi papá”, contó.

Según explicó le hicieron la prueba de rigor en el programa, pero sus síntomas iniciaron un sábado cuando se sintió mal y perdió el olfato y el gusto. “Lo primero que hice fue sacarme una prueba y avisarles a todas las personas que habían estado cerca mío”, indicó.

“Mi hermana me dijo te vas a la Villa (Panamericana) (...) Los primeros días no dormí. Comencé a sentir escalofríos, muy fuerte. Llamé a la enfermera y estaba con 41 de fiebre, y me bañaron tres veces para bajarme la temperatura”, precisó.

Por su parte, Gisela Valcárcel felicitó la responsabilidad, tanto de Yolanda como de Diego, por avisar apenas se enteraron que estaban contagiados y además “darle gracias a Dios porque han salido de esta prueba con salud y con ganas (de seguir adelante)”.

Recordemos que la emisión de la gala de la semana pasada de “Reinas del Show” se suspendió debido a que algunos miembros de la producción del reality dieron positivo a coronavirus y para esta semana, se extremaron las medidas de bioseguridad, para salvaguardar al resto de los participantes.

