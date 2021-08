Jossmery Toledo fue eliminada del programa “Reinas del show” en su sexta gala, esto tras obtener menos puntaje que Carla ‘Cotito’ Rueda. Luego de su presentación, la modelo reveló lo que hará ahora que su etapa en el reality de baile terminó.

En sus declaraciones a la prensa, Jossmery dijo sentirse tranquila y agradeció el apoyo de sus compañeras y las críticas del jurado. Además, explicó que ahora se enfocará en su carrera como abogada.

“Me voy tranquila, feliz, a seguir mis planes. Yo agradezco por las críticas y por todo, simplemente voy a seguir mis cosas, tengo mi carrera, voy a ejercer y hacer lo mío. Gracias por la oportunidad que me han dado”, comentó.

La expolicía Jossmery Toledo bailó al ritmo de "Sácala a Bailar" de Gian Marco en la sexta gala de Reinas del Show. Lamentablemente para modelo su presentación dejó algunas dudas para el jurado. (Fuente: América TV)

Por otro lado, pese a ser involucrada con diversos personajes de la farándula local, Jossmery Toledo reafirmó que no tiene pareja; sin embargo, aclaró que si tiene muchos pretendientes, pero que prefiere mantenerlos en reserva.

“La verdad estoy tranquila por el momento... Tengo muchos (pretendientes), pero todavía no, que termine esto y ahí recién viajo”, contó en una reciente entrevista al diario El Popular.

“Estoy bien así. Tranquila y bueno, acá me van a ver tranquila, no me van a ampayar con nadie. Afuera tampoco van a saber, porque no van a saber con quién”, añadió la exparticipante de “Reinas del show”.

