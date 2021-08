En la reciente gala de la gran de semifinal de “Reinas del show” se vivió momentos de tensión en el escenario debido a un intercambio de palabras entre Allison Pastor y Gisela Valcárcel que terminó con la renuncia en vivo de la participante.

El hecho se dio después de que la esposa de Erick Elera fuera cuestionada por los miembros del jurado, quienes manifestaron que no estaban contentos con su performance y que los cortes de la canción no le ayudaron del todo. Ante ello, Pastor explicó que no se había sentido satisfecha con la música, la edición y más. Incluso, reveló que había hablado de su incomodidad previo a su presentación; sin embargo, no le hicieron caso.

“Respeto mucho la opinión del jurado. Pero el tema de música no depende de mí, a mí me dan una música y una edición, yo tengo que hacer lo que me dice el coreógrafo”, dijo Allison. A lo que Gisela respondió: “Pero a veces puedes decir, escúchame no la siento, pueden arreglar” .

Tras ello, Allison respondió: “Gisela, con mucho respeto, lo digo muchas veces, pero nunca me hacen caso”. La conductora de televisión se mostró sorprendida y salió en defensa de su equipo de producción.

“Entonces simplemente gracias, quién es tu coreógrafo. Eso me sorprende porque es Robert Santana el que editó, él debió estar seguro de que eso les iba. Se supone que él quiere que llegues a la final”, puntualizó.

“Una pena y me da más pena que en la novena gala no hayas podido hablar con tu coreógrafo, con tu equipo para quejarte”, continúo Gisela. Y Allison intervino para decir: “Yo habló en general, siempre pedimos en producción”; sin embargo, la figura de América Televisión la interrumpió para decir: “No Allison, las piedras no las tiramos por todos lados”.

“Yo digo lo que me pasa, esa siempre ha sido mi molestia desde un principio”, comentó la pareja de Erick Elera, y Valcárcel, en tono serio y evidentemente incomoda, cuestionó a la participante de por qué no se había retirado antes de “Reinas del Show” si es que no estaba contenta.

“No, no espera, de todas maneras, tengo que levantar la pelota. Allison imagino tu fastidio porque desde el principio estás fastidiada en este programa, ¿verdad? ¿Por qué has seguido participando?, ¿Por qué no te retiraste?”.

Pastor respondió que semanas atrás intento dejar el espacio sabatino; sin embargo, tras una reunión con el productor decidió quedarse. “Lo quise hacer Gisela, tuve reunión con Armando y literal estoy acá por eso”, señaló.

“Qué pena. Mira Allison, como productora de este programa preparo cada semana cosas para ti, considero a los mejores equipos porque ahí ya sí ya es GV Producciones y América Televisión los que producimos. Hemos puesto lo mejor para ti, qué pena que no lo hayas disfrutado Allison”, acotó Gisela Valcárcel.

“Sí es una pena, o sea estamos hablando de esta puesta y lo que me dicen sobre la música escapa de mis manos. La edición, la coreografía escapa de mis manos, si por mí fuera haría mil cosas, yo tengo que hacer caso a la música que me ponen y a la coreografía que me dicen”, respondió la exparticipante de “Reinas del Show”.

Gisela Valcárcel continúo y cuestionó una vez más a Pastor sobre su permanencia en el reality de baile. “Allison se nota que eres una persona de carácter, fíjate que públicamente dices ‘no he estado feliz en este programa’, que te has querido retirar desde el principio. Cuando te quieres separar de alguien, dices yo no estuve contenta, nunca estuviste feliz. Eso todavía me sorprende más porque una mujer que se expresa como tú, me parece rarísimo”, puntualizó.

Además, la figura de televisión le dijo a Allison Pastor que debía precisar quién fue la persona que no le hizo caso a su sugerencia y no generalizar.

“Hoy vienen al aire y muy sueltos de huesos dicen: ‘Pero el equipo no me hace caso’. Nadie puede ir por la vida diciendo equipo, simplemente se dice tal persona no me hizo caso porque en la vida uno no dice todo es malo, uno tiene que decir con esto no estoy de acuerdo, uno no puede lanzarse así, menos en un país que está intentando cambiar, ponerse en una posición que en la que mira: ‘nosotros pedimos y no nos hacen caso’. Tendría que traer a todas las competidoras y entonces que se vea que a todas les pasó lo mismo y que en todo caso, nuestra producción no está a la altura de ustedes y les pido perdón por eso. Ítalo tomo las palabras como lo has dicho, yo supongo que el equipo de producción tendrá una conversación con ellos. El director de la academia tendrá que darnos alguna respuesta”, comentó.

Allison Pastor le pidió a Gisela que no involucre en lo sucedido ni a su bailarín, ni al coreógrafo, y tras ello, dio a conocer que había decidió dar un paso al costado en la competencia. La esposa de Erick Elera se retiró del set, no sin antes agradecer por la oportunidad.

“No, yo asumo toda la responsabilidad, a Ítalo (bailarín) y a Robert (coreógrafo) no le metan en esto, ellos no tienen nada que ver. Yo estoy hablando de cómo me he sentido y las cosas que yo he pasado. Yo asumo toda la responsabilidad, y realmente doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar porque yo me retiro. Muchas gracias por la oportunidad”, expresó antes de retirarse del set, dejando anonadados a los presentes.

Tras unos segundos de silencio, Valcárcel volvió a tomar la palabra para cerrar con un discurso de agradecimiento a su producción y terminó pidiendo un aplauso para todos los que integran el programa.

“En los momentos de crisis es cuando se ve la personalidad de los seres humanos, es en los momentos de crisis cuando se ve realmente cómo somos, no es en los momentos en los que estamos felices, en los momentos de crisis alguien puede patear el tablero e irse”, agregó Gisela.

