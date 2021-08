Tras su inesperada renuncia en vivo al programa sabatino “Reinas del show”, Allison Pastor reapareció en sus redes sociales y compartió algunos mensajes de apoyo que recibió por parte de su club de fans.

A través de su Storie de Instagram, hace solo cuatro horas, la esposa de Erick Elera republicó los mensajes de sus seguidores, quienes destacaron que siempre fue respetuosa y dedicada durante su participación en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Creo que acá no tiene nada que ver la edad, ni el tiempo que tengas en la televisión. Allison demostró siempre el respeto hacía todo y eso es más importante. Comprometida y dedicada al programa y siempre dando lo mejor de ella, por favor, ‘Reinas del Show’ no hagan quedar mal a Allison Pastor cuando no lo es y esto todos lo sabemos”, se lee en una de las historias.

En otro mensaje, sus fanáticos señalaron que “le robaron la corona”; sin embargo, aseguran que se retiró de “Reinas del Show” con la “frente en alto”.

“Cada gala demostraste tu talento, y, ante todo, tu profesionalismo. Tu esencia en la pista fue única, brillabas por sí sola y sí lamentablemente te robaron la corona, pero bueno tú te fuiste con la frente en alto, eres una persona espectáculos Allison. Gracias por todo lo que diste en la pista”, se lee.

Asimismo, la esposa del recordado actor de “Al fondo hay sitio” compartió unos videos en los que se mostró tranquila, y hasta sonriendo, al lado de su familia.

“Te amo hijo” y “Los amo”, escribió Allison Pastor sobre los videos compartidos a través de sus historias, aclarando así que está más unida a su esposo e hijos tras renunciar al programa “Reinas del Show”.

null null

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE

VIDEO RECOMENDADO

‘Reinas del Show’: Así inició el primer programa

Casi dos años después de la primera edición, hoy regresa el reality conducido por Gisela Valcárcel. (Fuente: América TV)