Renato Rossini Jr. se pronunció sobre las declaraciones que generaron controversia al referirse a la posibilidad de tener una relación con una mujer que tiene hijos. En medio de su romance con Samahara Lobatón, madre de tres niños, el modelo acudió a ‘Magaly TV, La Firme’, donde sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto, aunque admitió que no fue acertado expresarse de esa manera.

Durante la entrevista, Magaly Medina consultó a Renato sobre los comentarios de Youna respecto a la vez que el modelo aseguró que no tendría una relación sentimental con una mujer que tiene hijos.

Rossini Jr. sostuvo que sus declaraciones fueron interpretadas fuera de contexto y rechazó que desvalorice a las mujeres por ser madres. “ Jamás le voy a quitar valor a una mujer solo porque tiene hijos, eso no saldría de mi boca ”, afirmó.

En cambio, explicó que en aquel momento no se consideraba listo para iniciar una relación con una mujer que tuviera hijos. Sin embargo, aseguró que “ahora que he conocido a Samahara y cómo es como madre y persona, quiero llevarlo lento y con mucho respeto”.

“ Si se tomó una opinión mía errada en ese momento, hago un mea culpa por lo que salió de mi boca ”, agregó.

Además, Rossini Jr. también señaló que ha encontrado en Samahara Lobatón a una persona con quien siente que existe compatibilidad.

“ Me atrae físicamente y estamos forjando un vínculo bonito. Creo que ha ella se le lapida mucho, la gente tiene un concepto de ella totalmente errado. Tiene 24 años y creo que tiene el derecho de aprender y equivocarse ”, concluyó.