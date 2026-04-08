Renato Rossini Jr. le reveló a Pablo Heredia que decidió poner fin a su relación con Alessandra Fuller tras conocer sus encuentros con Adrián Pedraja, protagonista de la película ‘Entre Nosotros’.

Según el modelo, en el día del avant premiere un reportero le enseñó fotos de la actriz saliendo de una discoteca de la mano de Pedraja.

“ La gota que derramó el vaso fue que ella subió a sus historias sobre el ampay y escribió: ‘Esto queda entre nosotros’. Ella no se lo esperaba ”, manifestó.