En la entrevista realizada tras su salida de ‘La Granja VIP’, Renato Rossini Jr. admitió que Samahara Lobatón le llama la atención físicamente. Además, el exchico reality se mostró directo y dijo de todo luego de ser eliminado del reality de convivencia.

Luego de ser visto durmiendo junto a la hija de Melissa Klug, Renato Rossini Jr. admitió que existe una atracción hacia ella. No obstante, dejó en claro que no contempla iniciar una relación sentimental.

“ Las cosas como son. Samahara me parece una chica atractiva, que me atrae, es cierto, porque entre gitanos no nos vamos a leer las manos, pero eso no significa que vayamos a tener algún tipo de relación ni nada por el estilo ”, manifestó.

Renato afirmó que Samahara es únicamente su amiga. “Ahí queda. Tiene un vínculo con esta persona (Youna), pero hasta ahí nomás, ya. Listo”, señaló durante una entrevista con Ric La Torre. Además, expresó su deseo de que el barbero deje atrás su molestia para que ambos puedan retomar su relación sentimental.

Luego de ver a Samahara durmiendo junto a Renato, Youna decidió terminar su relación con la influencer, dejando atrás incluso la posibilidad de llegar al altar en un futuro cercano.

“Yo no merezco ser burla. Lastimosamente, están haciendo que la gente se burle de mí, porque siempre la he estado apoyando y en todo eso hay un límite y no me gusta la manera en que me estoy sintiendo. Es por eso que hoy quiero dar un paso al costado a cualquier tipo de relación de la que se me vincule con Samahara. Lastimosamente, ella no lo ve como yo lo veo porque está trabajando en ‘La Granja’, pero sus acciones no me gustan para nada. Ellos pueden decidir lo que quieran. Hay gente a la que le gusta la complicidad entre ellos, que quiere verlos besando”, indicó el barbero días atrás.