La primera temporada de “Yo Soy 2026” llegó a su gran final con una noche cargada de emoción, talento y momentos inolvidables, que mantuvieron a los televidentes en constante expectativa.

Finalmente, fue Ricardo Martín, el imitador de Liam Gallagher, quien se alzó con la victoria gracias a una impecable interpretación de “Stop crying your heart out”, consagrándose como el gran campeón de la temporada.

Lucha

La historia de Ricardo Martin es, sin duda, una de las más inspiradoras de esta edición. Luego de diez años de intentos y siete audiciones fallidas, logró ingresar a “Yo Soy” gracias al voto del público como el participante número 26.

Ese mismo sueño lo llevó a levantar el trofeo. Emocionado, el ganador dedicó su triunfo a quienes lo acompañaron en su camino: “Luchen por sus sueños, estoy feliz de nunca haberme rendido. Gracias a toda mi comunidad, a mi enamorada, a mi familia, a mis amigos, a mi banda y al primer chofer que me dejó cantar en un bus, a los que me dieron un espacio en un restaurante y a todos los que me apoyaron desde el día uno”.

En la gran final del reality, tras una primera ronda de eliminación, Gael García obtuvo el cuarto lugar con su imitación de Marciano Cantero de “Enanitos Verdes” y Fernando de Sosa, “Gustavo Cerati”, uno de los favoritos. se tuvo que conformar con el tercer lugar.

En la etapa decisiva Marco Hurtado, imitador de Julio Iglesias, ocupó el segundo lugar, frente al triunfo de Ricardo Martín.

Estreno

Desde este lunes 23 de marzo a las 9:00 p.m., llega “Yo Soy: Grandes Batallas”, una nueva etapa del programa de Latina.