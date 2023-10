Ricardo Morán conversó con Correo tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordena al Reniec la inscripción de sus hijos Catalina y Emiliano y su reconocimiento de la nacionalidad peruana. “Hubo muchísimo ruido alrededor de un tema sumamente puntual y que es además cero controversial. Hay dos niños que tienen 4 años y medio, y que por ser hijos de sangre, y yo soy peruano, ellos deberían ser peruanos, eso dice la Constitución. Nada le gana a eso; todo lo de abajo, son procedimientos administrativos menores”, dice el productor.

“Las condiciones del nacimiento de Emiliano y Catalina no venían al caso, lo que venía al caso, es que ellos por existir tienen derechos fundamentales, y uno de esos derechos es a la nacionalidad y lo ha entendido el Tribunal Constitucional”, agrega. Para el productor, en el caso de sus hijos, no existieron otros temas en discusión que no sea su inscripción en el Reniec .

“Por ejemplo, el tema de la gestación subrogada necesita un marco legal en este país, y qué bien que se hable y se discuta, pero no era nuestro tema. Lo que siempre luchamos fue por la inscripción de Emiliano y Catalina, que tengan su partida y que tengan su DNI y así puedan tener sus derechos fundamentales como peruanos, porque a fin de cuentas su papá es peruano y trabaja en el Perú . Ellos tienen que estar con su papá porque es su único familiar directo, entonces no había otra solución, sino era proteger a los niños”.

¿A nivel anímico ya debes sentirte aliviado de esa carga pesada que tuviste que soportar durante los años de lucha?

Cuatro años y medio, aunque desde antes del nacimiento de mis hijos ya se veía venir que iba a ver una complicación, aunque en realidad la complejidad a mí me sorprendió muchísimo,. Te juro que desde el viernes por la tarde siento que me ha quitado un peso de encima enorme, enorme, siento como si hubiera bajado 15 kilos.

¿Y el trámite se estará haciendo en estos días?

Tengo que reconocer la celeridad del Reniec, el director de Servicios Registrales me llamó inmediatamente muy entusiasta a hacer las coordinaciones del caso, evidentemente no podemos hacer nada hasta que nos notifiquen, porque hay un proceso legal.

No hay otra instancia en el proceso, nadie va a apelar la medida...

No hay nada ni nadie que impida que Catalina y Emiliano tengan sus documentos y soy muy feliz por eso, muy feliz.