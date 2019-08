Ricardo Morán: "Quien va a comprar mi libro entiende que el mundo es diferente” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Ricardo Morán, exitoso productor de televisión, presentó su segundo libro, Yo soy tu padre, dedicado a sus hijos Emiliano y Catalina, quienes se han convertido en la luz que ilumina su camino en un mundo en el que la homofobia y la discriminación son los principales motores de odio en la sociedad. El conductor de TV habló en exclusiva con diario Correo para contar un poco más sobre su paternidad.

Yo soy tu padre es un libro más personal que el primero que publicaste. ¿Cómo te animaste a contar toda tu experiencia respecto a la paternidad?

Son dos libros muy diferentes. ¡Todo está bajo control! es un libro de anécdotas de mi historia personal y profesional. Ahora, Yo soy tu padre es un libro más lineal, más emotivo, más íntimo. Aquí cuento toda mi lucha personal, mi decisión personal acerca de la paternidad, de mi paternidad y cómo esto se refleja en la relación con mis padres, y luego todos los hechos concretos de la historia, algunos sí muy graciosos, se van a reír leyendo el libro, y otros muy conmovedores que me llevaron a tomar la decisión de tener a Catalina y Emiliano en mis brazos.

El nombre de tu libro hace referencia a tu exitoso programa Yo soy. ¿Tenías otros posibles títulos para tu segunda publicación?

No. A diferencia de los nombres para mis hijos, que sí tenía listas enormes, para el libro solo tenía uno solo, y era este, ya que relaciona el acto de ser papá y también tiene un juego de palabras con Yo soy, pues evidentemente no puedo escapar de eso, y “Yo soy tu padre”, que también hace referencia a Star Wars.

La foto de portada del libro fue tomada por tu hermana. ¿Ya tenías planeado todo eso?

No tenía planeado nada. En Estados Unidos se estila tener a un fotógrafo profesional dando vueltas en la sala de partos, registrando todo el momento. Nuestra fotógrafa estaba ahí; de hecho, hay muy buenas fotos, las cuales son privadas y nunca he mostrado. Sin embargo, esta foto, en particular, la tomó mi hermana con su celular, me la mostró y fue la que compartí inmediatamente en mis redes sociales, y fue la que quedó como portada del libro porque es la que más representa ese momento.

¿Crees que tu libro logrará algún cambio en la sociedad?

Yo creo que quien va a comprar mi libro entiende que el mundo es diferente. Además, la existencia del libro y que mi familia sea homoparental, que tenga hijos mellizos por gestación subrogada de una donante de óvulos y fecundados in vitro por un padre gay soltero que aparece en entrevistas, ya contribuye a que esto se normalice. Lo que queremos no es nada especial, solamente que se vuelva normal. Creo que este y otros libros siempre van a contribuir a un cambio.

En una parte de tu libro se puede leer “(...) el sueño de ser padre ya fue”. ¿Con tu libro darías esperanzas a otras parejas gays de luchar por el sueño de ser padres?

Mi sueño de ser padre recién ha empezado. Me costó muchos años de esfuerzo y recién comienza. Ser papá es lo que me va a durar toda la vida y nunca voy a dejar de serlo y va a evolucionar conforme pasen los años. Yo creo que sí existe en la comunidad LGTBIQ la sensación impuesta por gente que no es como nosotros de que no podemos tener familias, y nos lo hemos creído. Yo creo que es importante transmitir el mensaje de que todos tenemos derecho a la familia, sin importas la condición sexual.

¿Tendremos alguna secuela de Yo soy tu padre?

Yo creo que no. Hasta que nacen mis hijos, esa es la experiencia que estoy contando. A partir de ahora es la experiencia de ellos, y yo no me siento hoy en día con derecho a contarla, ya les corresponderá a ellos tomar su decisión, pero si me piden y a mí me provoca y hay algo que contar, entonces podría considerarlo.

¿Tus seguidores te buscan para pedirte consejos?

Lo más jugoso es que me convierta en una suerte de bloguero de paternidad. Te sorprendería saber la cantidad de gente que me escribe para pedirme consejos.

¿Escribirás más libros sobre otros temas?

Me encanta escribir, me encanta tenerlo en mi mano, que la gente se lo lleve. Me gustaría escribir un libro de terror algún día, me gusta mucho Stephen King, tal vez probar por ahí.

Perfil

Ricardo Morán, conductor y productor de televisión

En 2001 fue parte del programa Mad Science. Además, en 2013 recibió los Premios Luces de El Comercio a mejor programa de talentos.