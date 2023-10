Luego de una dura lucha de más de 4 años, hoy viernes 20 de Octubre, Ricardo Morán cumplió su sueño al inscribir en el Reniec a sus primogénitos Catalina y Emiliano Morán Vargas, quienes fueron reconocidos con su partida de nacimiento y próximamente con su DNI.

“Hoy es un día súper especial que hemos venido esperando con ansias desde que Catalina y Emiliano nacieron el 26 de Abril del 2019. Todo el esfuerzo invertido, la espera y los obstáculos que hemos enfrentado han valido la pena”, comentó Morán a su ingreso al Reniec de San Borja.

En ese sentido, el productor y sus hijos han sido reconocidos como familia en nuestro propio país, lo cual sienta un precedente histórico que renueva la ilusión que tienen cientos de miles de familias diversas que quieren ver sus proyectos de vida con futuro.

En el mundo, la palabra “familia” tiene una amplia y diversa definición. Desde las tradicionales hasta aquellas madres valientes y esforzadas que salen adelante. Las familias extendidas y también aquellas que son lideradas por abuelos o tíos. Las de padres solos, y las homoparentales, todas juntas enriquecen la variedad de nuestras vidas con su amor. Y todas deben ser protegidas.

“Mientras una sola persona no tenga reconocidos sus derechos fundamentales, no podrá haber progreso para todos peruanos. Que esa sea nuestra misión. Todas las familias son necesarias, todas son valiosas, no importa como estén conformadas”, agregó.

