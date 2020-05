Ricardo Rondón no dudó en salir en defensa de la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, luego de que Magaly Medina la criticara asegurando que solo la estrenaron "porque no hay programas de entretenimiento en vivo”.

“Quiero felicitar al tremendo elenco, la está rompiendo en sintonía a nivel nacional. Es impresionante el éxito que ha tenido la telenovela que la está rompiendo. No estaba refundida como comentan algunos y, pese a quien le pese, se toma su tiempo para emitirse”, comentó el conductor de ‘En boca de todos’.

Asimismo, Ricardo Rondón resaltó que la nueva telenovela de América Televisión le dobla el ráting a otros programas de la competencia como ‘Magaly TV, la firme’.

“Estás rompiéndola en el ráting, a buen entendedor, pocas palabras. Le dobla el ráting a todos los que están en esa franja, en ese momento, en el horario de la televisión. Hablen bien o mal, hablen nomás porque 'Te volveré a encontrar’ la está rompiendo”, agregó Rondón.

Magaly Medina critica telenovela de Alondra

Como se recuerda, hace unos días Magaly Medina presentó una nota sobre los inicios de Alondra García Miró en la actuación y se refirió de manera despectiva a la telenovela en la cual es protagonista.

"La telenovela no le gustaba a nadie, estaba bien encarpetada, pero en tiempos como los que corren, ya no hay nada que poner, entonces hay que sacar los programas que han estado por ahí y ponerlos porque no hay programas de entretenimiento en vivo”, sostuvo la popular ‘Urraca’.