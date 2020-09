El destacado imitador Carlos Álvarez anunció que dejará de imitar a Richard Swing, porque ‘todos están colaborando en darle importancia a un personaje que no la tiene’ y que como una broma, ‘ya estuvo bueno por un tiempo’.

En una entrevista con el portal de noticias Limay.pe, el humorista consideró que ‘todo tiene un limite y se le ha dado demasiada pantalla a Swing'.

“Está bien como broma un tiempo, pero esto se ha pasado de la raya. He decidido cancelar la imitación. Por el momento no lo voy a hacer. Todos estamos colaborando a ponerlo en el escaparate y dándole importancia a un personaje que de verdad no la tiene, para nada”, expresó.

Álvarez agregó que no tiene nada contra Swing; pero que se le ha puesto en un pedestal. “Ha pasado del chiste y de la broma a algo inaceptable”, afirmó.

RICHARD SWING PIDIÓ QUE CARLOS ÁLVAREZ ‘NO SEA TAN TÓXICO’

Días antes cuándo a Richard Swing le preguntaron por las imitaciones que hacían de él Carlos Álvarez y Jorge Benavides, respondió que ‘es un honor que dos grandes cómicos pueden parodiarlo’, pero le dedió unas palabras a Álvarez.

“A Carlos Álvarez sí le digo algo: Carlos Álvarez no puede ser tan tóxico con mi imitación, porque él también es artista”, manifestó.