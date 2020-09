Tras haberse convertido en madre por primera vez, Korina Rivadeneira no duda en compartir con sus seguidores en las redes sociales cada una de las experiencias que le toca vivir como parte de esta nueva etapa.

Recientemente, la modelo difundió un video en Instagram donde contó que su pequeña hija pasó por una crisis que aquejaba a su bebé durante dos días. Korina menciona que le dedicó todo su tiempo su bebé para poder calmarla.

“Le entró una crisis, yo no la entendía solamente quería estar pegada a la teta (...) cuando la quería dormir, ella volvía a llorar y fueron 24 horas, dos días y fue fuertísimo (...) no se tranquilizaba, fue bastante desesperante. Pensé que no tenía leche y obté por estar tranquila (...)lo que hice fue tomarme un tiempo para estar a solas, con ella, no dejé que nadie entre y se tranquilizó un montón”, comentó la modelo.

Luego continuó con: “ahora está súper tranquila, no llora, está feliz. Es bueno recibir ayuda, pero también es bueno compartir con ellos y esta chiquita me ha respondido bien, es súper linda y tengo más conexión con ella”.

Korina Rivadeneira habla de fuerte crisis que le dio a su bebé