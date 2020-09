Tras haberse convertido en madre por primera vez, la modelo Korina Rivadeneira no duda en compartir con sus seguidores en las redes sociales cada una de las experiencias que le toca vivir como parte de esta nueva etapa.

Recientemente, la joven venezolana habló a través de sus historias de Instagram sobre lo difícil que ha sido para ella la lactancia materna al lado de su pequeña hija, fruto de su relación con el piloto Mario Hart.

“Cuánto tiempo tengo sin dormir. Esta madrugada fue terrorífica, me sentía recalentada, tenía mucho dolor de cabeza toda la noche (...) Estoy agotada, no he dormido nada y esta chiquita sigue comiendo”, contó Korina en sus videos.

Korina Rivadeneira habla sobre lo terrible que es la lactancia materna. (Video: Instagram)

“Les quería contar cómo se siente el dolor del pezón. Se siente exactamente como si tuvieran un encendedor prendido en la punta del pezón o de la tetilla si eres hombre. Cuando la bebé succiona, se siente así, que te está quemando”, agregó la modelo en sus historias.

Asimismo, Korina Rivadeneira calificó esta experiencia como “muy fuerte” y confesó que ella cuenta con ayuda, a diferencia de su mamá que tuvo que vivir esta experiencia sola.

“Aparte de eso también está el dolor de los pechos cuando se te recarga de leche. Se siente como si tuvieras piedras que te hacen presión y te duele... Es que no sé cómo describir ese dolor, es como una tortura", manifestó Rivadeneira.

Sin embargo, Korina Rivadeneira remarcó que todo ese dolor desaparece al ver a su pequeña hija bien y disfrutando de su lactancia.

“Yo no dejo de ver a la bebé en todo ese rato que le doy de lactar, porque cuando la miro me siento bien. Siento mucho menos dolor, es algo inexplicable... Me transmite tanta paz que el dolor lo olvido y lo soporto”, expresó la esposa de Mario Hart.

