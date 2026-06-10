El jefe de la NASA, Jared Isaacman, defendió la composición de la tripulación de la tercera misión del programa Artemis, integrada únicamente por hombres, luego de que surgieran cuestionamientos sobre una posible influencia política en el proceso de selección.

A través de redes sociales, Isaacman afirmó que la elección de los astronautas no estuvo vinculada a decisiones políticas y respondió a las críticas generadas tras el anuncio oficial realizado el martes.

“La selección no está ligada a decisiones políticas”

El administrador de la NASA explicó que la Oficina de Astronautas asigna las tripulaciones considerando factores estrictamente técnicos.

“La Oficina de Astronautas asigna la tripulación que le da a la misión la mejor posibilidad de cumplir sus objetivos”, señaló Isaacman.

Entre los criterios evaluados figuran el perfil profesional, la experiencia acumulada y la disponibilidad de cada astronauta para cumplir con las exigencias de la misión.

¿Quiénes integran la misión Artemis III?

La tripulación anunciada para la tercera misión de Artemis está conformada por:

Randy Bresnik (Estados Unidos)

Andre Douglas (Estados Unidos)

Frank Rubio (Estados Unidos)

Luca Parmitano (Italia)

Parmitano se convertirá además en el primer astronauta europeo en participar en una misión del programa Artemis.

La misión no llegará a la Luna

Aunque forma parte del programa que busca devolver seres humanos a la Luna, Artemis III no incluirá un alunizaje.

La misión estará enfocada en probar la nave espacial Orion y ejecutar maniobras de encuentro y acoplamiento con módulos destinados a futuras misiones lunares.

Debate sobre diversidad en la NASA

Las críticas surgieron debido a que la NASA había prometido anteriormente llevar a una mujer y a una persona de color a la Luna como parte del programa Artemis.

Sin embargo, durante el último año la agencia eliminó de algunas de sus plataformas digitales referencias explícitas a ese compromiso y a otras iniciativas relacionadas con diversidad e inclusión.

Isaacman sostuvo que las preocupaciones sobre la composición de la tripulación desconocen la planificación de largo plazo de las misiones espaciales y recordó que existen astronautas actualmente en entrenamiento específico para futuras misiones de alunizaje.