El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que la selección de los cuatro astronautas fue realizada por criterios técnicos y no por decisiones políticas, tras las críticas por la ausencia de mujeres en la misión. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que la selección de los cuatro astronautas fue realizada por criterios técnicos y no por decisiones políticas, tras las críticas por la ausencia de mujeres en la misión. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)

El jefe de la , Jared Isaacman, defendió la composición de la tripulación de la tercera misión del programa , integrada únicamente por hombres, luego de que surgieran cuestionamientos sobre una posible influencia política en el proceso de selección.

A través de redes sociales, Isaacman afirmó que la elección de los astronautas no estuvo vinculada a decisiones políticas y respondió a las críticas generadas tras el anuncio oficial realizado el martes.

“La selección no está ligada a decisiones políticas”

El administrador de la NASA explicó que la Oficina de Astronautas asigna las tripulaciones considerando factores estrictamente técnicos.

“La Oficina de Astronautas asigna la tripulación que le da a la misión la mejor posibilidad de cumplir sus objetivos”, señaló Isaacman.

Entre los criterios evaluados figuran el perfil profesional, la experiencia acumulada y la disponibilidad de cada astronauta para cumplir con las exigencias de la misión.

¿Quiénes integran la misión Artemis III?

La tripulación anunciada para la tercera misión de Artemis está conformada por:

  • Randy Bresnik (Estados Unidos)
  • Andre Douglas (Estados Unidos)
  • Frank Rubio (Estados Unidos)
  • Luca Parmitano (Italia)

Parmitano se convertirá además en el primer astronauta europeo en participar en una misión del programa Artemis.

La misión no llegará a la Luna

Aunque forma parte del programa que busca devolver seres humanos a la Luna, Artemis III no incluirá un alunizaje.

La misión estará enfocada en probar la nave espacial Orion y ejecutar maniobras de encuentro y acoplamiento con módulos destinados a futuras misiones lunares.

Debate sobre diversidad en la NASA

Las críticas surgieron debido a que la NASA había prometido anteriormente llevar a una mujer y a una persona de color a la Luna como parte del programa Artemis.

Sin embargo, durante el último año la agencia eliminó de algunas de sus plataformas digitales referencias explícitas a ese compromiso y a otras iniciativas relacionadas con diversidad e inclusión.

Isaacman sostuvo que las preocupaciones sobre la composición de la tripulación desconocen la planificación de largo plazo de las misiones espaciales y recordó que existen astronautas actualmente en entrenamiento específico para futuras misiones de alunizaje.

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