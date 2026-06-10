Yura tendrá su compañía de bomberos para atender emergencias en Cono Norte de Arequipa

Después de años de espera y ante la demanda de atención ante accidentes de tránsito y emergencias, el distrito de Yura contará con una compañía de bomberos que será construida mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión de S/36 millones.

La firma del convenio del Gobierno Regional de Arequipa con las empresas privadas que conforman el Consorcio Financista se realizó hoy y permitirá poner en marcha uno de los proyectos de seguridad y respuesta a emergencias más importantes para el Cono Norte de Arequipa. El expediente técnico fue elaborado por la Municipalidad Distrital de Yura.

El proyecto contempla un plazo de ejecución de 455 días calendario y comprende la construcción de infraestructura, el equipamiento integral y la adquisición de unidades especializadas para atender emergencias.

La futura compañía de bomberos se ubicará en la Asociación de Vivienda Los Camioneros Empleados y contará con ambientes destinados a dormitorios para el personal, área de guardianía, zonas de entrenamiento, espacios de capacitación y ambientes para nutrición y bienestar de los voluntarios.

Asimismo, se implementará con equipos de comunicación por radio, implementos de protección personal, equipos contra incendios, herramientas de maestranza y compresores, entre otros equipos especializados para las labores de rescate y atención de emergencias.

El proyecto también incluye la adquisición de unidades vehiculares, entre ellas bombas de rescate, un camión especializado para operaciones de emergencia, una ambulancia tipo II y una camioneta de apoyo logístico.

Según informaron representantes del cuerpo de bomberos, la construcción de esta nueva compañía permitirá reducir significativamente los tiempos de respuesta ante emergencias en Yura y sectores aledaños.

Los hombres de rojo señalaron que en la jurisdicción se registran constantemente accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias fatales. Indicaron que, en promedio, se reportan al menos tres accidentes por semana, por lo que contar con una base operativa equipada en la zona permitirá brindar una atención más rápida y aumentar las posibilidades de salvar vidas.

Los pobladores de Yura solicitaron que la obra no tenga paralizaciones y se cumplan los plazos de ejecución.