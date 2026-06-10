Más de 180 productos naturistas fueron incautados durante un operativo multisectorial realizado en establecimientos comerciales del mercado de la Incontrastable, en Huancayo.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), en coordinación con la Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía de Prevención del Delito.

Según informaron las autoridades, entre los productos decomisados se encontraron tónicos, cremas y remedios naturales que carecían de registro sanitario o presentaban presuntas irregularidades en su comercialización.

Detectan productos vendidos como medicina natural

Durante las inspecciones, los fiscalizadores identificaron productos que eran promocionados como remedios naturales para diversas dolencias, pese a no contar con la documentación sanitaria correspondiente.

El jefe de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jesús Vila Retamoso, señaló que algunos de los artículos intervenidos consistían presuntamente en agua mezclada con colorantes, comercializada como medicina natural.

“Se está encontrando que muchos de estos productos no cuentan con registro sanitario o lo clonaron. Además, en algunos casos venden como remedio natural cuando solo es agua con colorante que lejos de curar una enfermedad podría ocasionar otras más”, indicó el funcionario.

Locales fueron sancionados

Entre los establecimientos intervenidos figuran “Madan Mayra”, ubicado en la prolongación Piura Nueva N.° 286, y “Súper Kion”, situado en la prolongación Guido N.° 1085.

Ambos negocios fueron sancionados por la comuna provincial tras detectarse presuntas infracciones relacionadas con la comercialización de productos naturistas.

Las autoridades informaron además que otros comerciantes del mismo rubro optaron por cerrar sus locales o abandonar temporalmente sus establecimientos al advertir la presencia de los equipos de fiscalización.

Advierten riesgos para la salud pública

Los productos decomisados fueron retirados del mercado debido al potencial riesgo que representarían para los consumidores.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de verificar que los productos medicinales, suplementos y remedios naturales cuenten con registro sanitario vigente y procedencia acreditada antes de adquirirlos.

Asimismo, indicaron que continuarán realizando operativos de control para prevenir la comercialización de productos que puedan poner en riesgo la salud pública.