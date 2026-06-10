Un trágico accidente de tránsito terminó con la vida de un experimentado transportista de carga pesada durante la madrugada de este martes. El siniestro ocurrió cuando el camión cargado con un importante lotes de frutas, de placa W3N 876, se volcó aparatosamente en el km. 18.600 de la carretera Jauja Tarma, altura del Centro Poblado de Tingo Paccha en Acolla.

La víctima fue identificada como Walter Pariachi Huaman (49), conductor de la unidad siniestrada, quien había partido de la selva central manejado su unidad con destino a la provincia de Huanta Ayacucho con el propósito de hacer entregar una carga de frutas.

Aparentemente el cansancio habría vencido al conductor en pleno viaje, provocando que pierda el control del vehículo. Cuando los Policías de Carreteras Acolla llegaron al lugar del accidente acudieron a los dos ocupantes trasladándolos de emergencia al hospital Domingo Olavegoya donde lamentablemente uno de ellos dejó de existir.

Lamentable

Walter Pariachi, padre de familia, falleció debido a las graves lesiones sufridas durante el accidente. La unidad quedó destrozada.

La víctima llevaba varios años en el rubro del transporte, conocido por recorrer largos tramos; sin embargo, esta vez, el cansancio le costó la vida. En tanto, su compañero de viaje logró sobrevivir, aunque resultó con múltiples heridas y recibió atención médica.