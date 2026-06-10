El 27% de las niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años en la región Junín se encuentra en situación de riesgo por trabajo infantil, según informó el secretario técnico del Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Luis Herrera.

La cifra, basada en información de la Encuesta Nacional de Hogares, refleja una problemática que continúa afectando a miles de menores debido a las condiciones de vulnerabilidad económica de muchas familias.

Herrera señaló que, si bien resulta difícil erradicar completamente el trabajo infantil por las necesidades económicas existentes, las autoridades buscan evitar que los menores sean expuestos a actividades peligrosas.

Riesgos en ladrilleras, agricultura y trata de personas

Entre las principales preocupaciones figuran las labores realizadas en ladrilleras, actividades agrícolas donde se manipulan fertilizantes y agroquímicos, así como el riesgo de captación por redes de trata de personas.

“Lo que buscamos es impedir que los menores desarrollen trabajos que pongan en peligro su salud, integridad o desarrollo”, indicó.

Identifican a 285 menores trabajadores en Huancayo

Por su parte, Pilar Miranda Huamaní, coordinadora de los Educadores de Calle del Inabif en Huancayo, informó que se han focalizado 285 niños, niñas y adolescentes trabajadores en distintos puntos de la ciudad.

Los menores fueron identificados principalmente en:

Mercado Mayorista.

Mercado Modelo.

Avenida Ferrocarril.

Calle Real.

Avenida José Olaya.

Ocopilla.

Del total, 158 son mujeres (55%) y 127 varones (45%).

Venta ambulatoria y mendicidad

Los menores realizan actividades como:

Venta de dulces.

Comercialización de alimentos perecibles.

Venta de artículos plásticos.

Comercio ambulatorio.

Venta de productos reutilizados o repotenciados.

Además, algunos fueron encontrados realizando actividades de mendicidad en la vía pública, especialmente durante horarios nocturnos.

Priorizar la educación

Mediante el trabajo de los Educadores de Calle, se busca que las familias prioricen la educación de los menores y limiten cualquier actividad laboral que pueda afectar su desarrollo.

Según Miranda, se han alcanzado acuerdos para que los niños estudien si trabajan en determinados horarios y para que solo realicen actividades permitidas los fines de semana.

Asimismo, reciben reforzamiento académico, talleres formativos y actividades recreativas.

“Cuando un niño trabaja y gana dinero, más es lo que pierde que lo que gana, porque se retrasa en los estudios. Por eso tenemos un servicio donde reforzamos su educación y promovemos que vivan plenamente su infancia”, sostuvo.

Medidas de protección

Las autoridades recordaron que, si los padres o tutores incumplen las condiciones establecidas para proteger los derechos de los menores, se puede disponer la separación del niño de su entorno familiar e incluso su ingreso a un centro de atención residencial, previo informe técnico del Inabif.

Actividades por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio, se realizará un pasacalle en Huancayo.

La actividad partirá a las 8:00 a.m. desde el parque Cáceres y culminará en la plaza Huamanmarca, donde se brindarán servicios de salud gratuitos para niños y adultos, además de cortes de cabello y entrega de kits escolares.