Agua con colorante era expendido como medicina natural a incautos clientes, según informó la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) luego de un operativo multisectorial que se realizó en el mercado de la Incontrastable.

Intervención

La mañana de ayer la comuna huanca a través de la Unidad de Bromatología realizaron un operativo en conjunto con la Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía de Prevención del Delito, en establecimientos naturistas ubicados en las prolongaciones Piura y Guido.

“Se está encontrando que muchos de estos productos no cuentan con registro sanitario o lo clonaron. Además en algunos casos venden como remedio natural cuando solo es agua con colorante que lejos de curar una enfermerdad podría ocasionar otras más”, informó el jefe de la Unidad de Bromatología, Jesús Vila Retamoso.

Los establecimientos intervenidos fueron “Madan Mayra”, situado en Prol. Piura Nueva N° 286, y “Súper Kion”, ubicado en Prol. Guido N° 1085, quienes fueron sancionados por la comuna provincial; mientras que, otros que se dedican al mismo rubro terminaron cercando su ingreso y abandonando sus negocios.

Se incautaron más de 180 productos, entre los que se encontraban tónicos, cremas y remedios naturales que representaban un peligro latente para la salud pública, según las autoridades.