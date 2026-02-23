Robbie Williams, uno de los músicos británicos más exitosos del mundo, llegará por primera vez al Perú como parte de su gira internacional “BritPop”, donde presenta sus nuevas canciones y su amplio catálogo de éxitos de más de 30 años de trayectoria. El cantante se presentará en Lima el jueves 24 de setiembre en la remozada Arena 1 Park de la Costa Verde. Las entradas se venderán desde el miércoles 25 de febrero en Ticketmaster y tendrán un descuento especial con tarjetas de Interbank.

Hablar de Robbie Williams no solo es referirse a su indiscutible éxito como intérprete y compositor, sino también a su personalidad con la que ha sobrevivido a la industria del entretenimiento desde que fue parte del grupo juvenil Take That, donde alcanzó la fama siendo adolescente. El vocalista ha logrado capitalizar sus estados de ánimo para convertirlos en hits radiales y números 1 a lo largo de casi toda su vida, haciendo que les pise los talones a los récords de los Beatles, nada menos.

El británico llega a Lima en plena madurez, habiendo recuperado el éxito de sus primeros años como solista, gracias al documental sobre su historia difundido en Netfilx y, especialmente, a la película “Better Man”, donde contó su biografía de una forma irónica, lúdica y cruda, siendo representado por un mono animado, algo que le valió diversas nominaciones internacionales, incluyendo una a los premios Oscar. En Perú, dicho filme fue visto por más de 100 mil personas.

Robbie Williams llegará por primera vez a Lima provisto de un arsenal de éxitos que van desde “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”, que coronaron su primera etapa como solista, en donde dio a conocer su enorme conexión con el público en sus shows en vivo, considerados entre los mejores que un británico ofrece, debido a su alto potencial de “entertainer” y “showman”. En su repertorio tampoco faltan “Come Undone”, “Let Me Entertain You”, “Something Beautiful”, etc.

Las entradas para asistir al debut de Robbie Williams en Perú, el jueves 24 de setiembre en Arena 1 Park, se venderán desde el miércoles 25 de febrero a través de Ticketmaster, que ofrecerá la posibilidad de adquirir los boletos de forma virtual y física. Esta última modalidad únicamente en las tiendas Wong de San Borja, Benavides y San Miguel; así como en Metro de MegaPlaza. Las personas que adquieran tickets físicos recibirán una entrada conmemorativa de edición lim