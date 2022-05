Roberto Martínez, quien lleva varios años separado de la madre de su hijo, habría encontrado nuevamente el amor. El programa “Magaly Tv: La Firme”, captó al exfutbolista en situaciones cariñosas con una misteriosa mujer.

“¡Ampay Robert! El eterno jugadorazo baila, goza y se besa con su nueva conquista”, se oye decir a la voz en off del programa de Magaly Medina, imágenes que la ‘Urraca’ presentará este viernes.

En este nuevo ‘ampay’ se observa al excapitán de Universitario Deportes disfrutando una noche de fiesta junto a una bella joven, a quien besa apasionadamente frente a todos los asistentes.

Roberto Martínez fue captado por las cámaras de "Magaly TV: La firme" besando a misteriosa joven. (Foto: ATV)

Janet Barboza lo llama ‘patán’:

Roberto Martínez protagonizó recientemente un nuevo enfrentamiento con Janet Barboza luego que revelara en una entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe que hace varios años le dio un ‘piquito’ a la ‘Rulitos’.

“Yo a Janet la vi una vez en Piura, estuvimos en concierto de ‘La movida de Janet’ y nos dimos un ‘piquito’”, reveló el exfutbolista sorprendiendo al exfutbolista.

Sus declaraciones no le cayeron nada bien a la conductora de “América Hoy”, quien lo calificó de “patán” por mencionarla.

“Hay que ser muy patán de querer quedar siempre como el bacancito y chévere porque vivimos en un país machista, donde seguramente no va a faltar quien te diga ‘bien hecho con todas las mujeres que has estado’. Esto pasó hace muchos años y tú me pediste disculpas por las declaraciones que diste en ese momento y por lo que dejaste entrever. Yo mirándote a los ojos, me dijiste que se había sacado todo completamente de contexto, sin embargo, pasan muchos años después y nuevamente me veo tocada”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO:

Josimar luego que su madre fue intervenida en aeropuerto: “Jamás voy a exponer su integridad”

Josimar se pronuncia sobre temas legales.