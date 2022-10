A diferencia de otras temporadas donde en la primera gala evitaban eliminar a algún participante, “El Gran Show” decidió que Alan Castillo, el intérprete de ‘Robotín’, le diga adiós a la competencia a una semana de su presentación.

En la primera gala de “El Gran Show”, Robotín y Dalia Durán cayeron en sentencia debido a sus bajos puntajes luego de sus presentaciones que no lograron convencer al jurado. En la última edición del programa se enfrentaron, dando como resultado la eliminación de Alan Castillo.

“Dalia Durán ha ganado y se queda, eliminado Robotín. Dalia, la gente te quiere aquí, Robotín, este es tu show y cuando quieras estamos aquí. Lo despedimos con un fuerte abrazo”, dijo Gisela Valcárcel al anunciar la eliminación.

“Muchísimas gracias, es la primera vez que piso esta pista, pero ya como una mujer más fuerte. Es imposible que las lágrimas no me salgan de tanta emoción, pero sé que puedo dar muchísimo más y me voy a esforzar muchísimo”, añadió Dalia Durán tras enterarse que estará una semana más en el programa.

Sin embargo, su felicidad no fue completa ya que, por segunda semana consecutiva, Dalia Durán volverá a enfrentar una sentencia. Esta vez competirá con el doctor Manuel Capillo por la permanencia.

Dalia Durán y Michelle Alexander tuvieron un áspero intercambio de palabras

Dalia Durán estuvo frente a frente a Michelle Alexander y tuvieron un reñido intercambio de palabras después de que la cubana opinara en otro programa que preferiría que esté Belén Estévez. "El jurado no calificó acorde en la primera gala" declaró la participante. (Fuente: América TV)