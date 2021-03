Nelly Vásquez, madre de Alan Castillo, popularmente conocido como ‘Robotín’, lloró durante la emisión del programa ‘En Boca de Todos’ y le envió un mensaje de aliento a su hijo por el difícil momento que atraviesa luego de conocer que no es padre biológico de dos de sus hijos.

“Agradecer al canal por haber permitido comunicarnos con nuestro hijo, con el problema que está pasando. Solamente quiero decirle, hijo, te amo mucho, siempre estaré contigo en todas las ocasiones que permita Dios ”, dijo la progenitora entre lágrimas en el mencionado espacio de América Televisión.

Según los padres del conocido personaje peruano, hace más de un año no están con él y lo notan un poco entristecido. Ante esto, le dan fuerzas y ánimos que supere la complicada situación que pasa.

Madre de ‘Robotín’ llora por el momento difícil que atraviesa su hijo - En Boca de Todos

Asimismo, Segundo Castillo, padre de Alan, le escribió una carta para expresarle su solidaridad, decirle que pronto sus heridas se cerrarán y darle su máximo apoyo por el dolor que viene sintiendo.

“No te rindas, hijo mío, que la vida viene recargada con nuevas oportunidades para seguir. Mi amado hijo que solo no estás, no puedo evitar preguntarme siempre cómo estarás, pero al mismo tiempo confío en que Dios te guiará. Te admiro por lo que haces, por lo que sientes y por el amor que derramas por tu familia y prójimo. También eres un buen hijo y padre, estoy muy orgulloso de ti ”, indicó el progenitor.

Ante esto, ‘Robotín’ se mostró emocionado por las palabras que recibía de los seres que le dieron la vida y recalcó que era una persona muy sensible.

“Hay mucha gente que se burla de esto, pero no puedo evitarlo. Soy una persona que expresa sus sentimientos a pesar de todo y quiero aprovechar el programa para decirte, papá, que te amo mucho, te extraño a ti y a mamá, gracias por tu apoyo, consejos, por el ejemplo que me has dado , porque hay mucha gente que no sabe que a pesar de tu edad terminaste una carrera y es un ejemplo para mí. Ya quiero estar en Trujillo, para abrazarlos, tenerlos conmigo”, indicó.

