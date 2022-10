Karelys Molina, mejor conocida como ‘Robotina’, recurrió a su perfil de Instagram para dirigirse a sus fans luego que se convirtió en blanco de duras críticas por presentarse en “El gran show” como refuerzo de ‘Robotín”, su expareja que supuestamente le fue infiel.

En su mensaje público, la artista venezolana explicó que ella decidió presentarse en el programa de Gisela Valcárcel para que los peruanos conozcan su talento.

“Después de mi participación en el programa de ayer, muchos me criticaron y muchos me apoyaron, pero déjenme decirles que era una oportunidad de demostrar que yo también tengo talento, y de seguir creciendo. Espero me puedan entender y si no... está bien”, expresó en su red social.

“Esto es así, no todos estarán de acuerdo. Solo hice lo que me decía mi corazón y fue una decisión difícil de tomar, igual los quiero y agradezco siempre todo el cariño”, añadió.

Aunque ‘Robotina’ se presentó en “El gran show” como refuerzo de su expareja ‘Robotín’, el comediante fue eliminado del programa de Gisela Valcárcel.

El Gran Show: Robotín y Robotina