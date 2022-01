Tras ser ampayado con Alexandra Venturo en la playa y luego en un conocido fundo de Lurín, lugares en los que compartieron con sus respectivas hijas, Rodrigo ‘Gato’ Cuba ha compartido una misteriosa publicación en su cuenta de Instagram.

Y es que el futbolista, a través de sus Stories, colocó una imagen que contiene el siguiente mensaje y que estaría dedicado a la empresaria : “Da igual quién movió los hilos si fue casualidad o destino, los dos nos merecíamos”.

Esto significaría que el jugador del Sport Boys estaría convencido de que -tras el escandaloso final de su matrimonio con Melissa Paredes, quien fue ampayada besándose con el bailarín Anthony Aranda- su destino era encontrarse con la joven madre de familia.

Rodrigo Cuba comparte misteriosa publicación en Instagram. (Foto: Captura)

Recordemos que Alexandra Venturo, o ‘Ale’ Venturo como la conoce su círculo más cercano, es una joven empresaria que no es ajena a la farándula, pues sus mejores amigas son Natalie Vértiz y su hermana Mariana, con quienes se luce en redes sociales.

Y fue la esposa de Yaco Eskenazi quien les dio su bendición al indicar que “parece que el destino los ha unido”. “Lo único que puedo decir es sobre mi amiga, es una chica linda, no solamente físicamente, sino que es una mamá super trabajadora, emprendedora y me consta que es una super persona”, agregó.

“Lo que vaya a pasar en el futuro no depende de nosotros, porque ellos ya son don personas echas y derechas, grandes, que ya saben lo que están haciendo. No he tenido la oportunidad de conocer al ‘Gato’ Cuba, si es que todo va bien, seguro nos juntaremos los cuatro”, añadió.

