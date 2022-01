La conductora de TV, Valeria Piazza, reapareció en “América Espectáculos” tras ausentarse por unos días debido al contagio de su novio, Pierre Cateriano, de COVID-19. Según contó la también modelo, se hizo tres pruebas antígenas y una molecular, todas dieron negativo a coronavirus.

“Yo estoy súper contenta de finalmente regresar. Acá tenemos que seguir una serie de protocolos, hacemos el cerco epidemiológico para no propagar más este virus que nos tiene locos a todos”, contó Valeria Piazza.

“Ayer me hice mi última prueba molecular y salió negativo, gracias al cielo. Yo estaba bastante asustada, mi novio sigue con COVID-19, está en cuarentena, yo estaba en otro lado, pasando año nuevo aislada. No pude ver a nadie, ni a mi familia. Finalmente las cosas salieron bien”, agregó la presentadora.

Durante su ausencia, Jazmín Pinedo se encargó de tomar el lugar de Valeria Piazza en la conducción de América Espectáculos, por lo que ‘Vale’ decidió agradecer a la ‘Chinita’, quien estuvo pendiente de su salud todo el tiempo.

“Agradecerle a todos por sus mensajes y a Jazmín (Pinedo) por venir estos dos días. Lo máximo. Además, me estuvo escribiendo, estuvo súper preocupada, así que le mando un beso enorme a la ‘Chinita’”, expresó la presentadora.

Como se sabe, la ex Miss Perú utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que se alejaría un tiempo de la TV debido a que su novio se contagió de COVID-19. “Estuve muy preocupada por él estos últimos días, no me lo esperaba pero felizmente todos estamos bien ahora”, dijo en sus redes sociales.

