Hace unos días, Tilsa Lozano denunció públicamente que no la quisieron atender en la Clínica Delgado, cuya sede está ubicada en Miraflores.

La expresentadora de televisión usó su cuenta de Instagram para compartir en sus historias unos videos en lo que explicó qué fue lo que sucedió.

“Hola bueno les cuento que estoy aquí en la Clínica Delgado, en emergencia . No me quieren tomar la temperatura, no me quieren atender, dicen que como me duele la cabeza entonces tengo que esperar dos horas para ver si me atienden porque puedo tener COVID-19 ″ , indicó al inicio de los clips.

RODRIGO GONZÁLEZ ARREMETE CONTRA TILSA

El popular Peluchín comentó en su programa que Tilsa utilizó sus redes sociales de forma maliciosa, para dañar la imagen de la clínica.

“Dice que la llamaron para pedirle disculpas. Te llamaron porque tuvieron una deferencia contigo por el escándalo que hiciste, porque abusaste de la llegada de tu plataforma, lo mal usas, pero ya sabemos por qué llegaste a ser de alguna manera influenciadora o cómo te hiciste conocida. No podemos esperar o pedir más de ti” , comentó.

VIDEO RELACIONADO

Tilsa Lozano denuncia a Rodrigo González. (Video: ATV)