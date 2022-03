En la última edición del programa Amor y Fuego, Rodrigo González no pudo dejar de opinar sobre la reacción de Ethel Pozo cuando Christian Domínguez revelaba que Isabel Acevedo le hizo decidir entre ella o su menor hijo. Recordemos que Ethel se mostró muy sensible al escuchar la historia de la pareja de Pamela Franco.

“Ay, ¿No me digan que la Fariselita va a llorar? Ay no, que importable eres ah, que insufrible. La otra ya se quiere robar el show ya”, dijo Rodrigo González.

Luego continuó con: “La Farisela ya iba a llorar. ¿Tú por qué?, no es tu momento. Ay por qué eres así. Yo no soy papá y eso también me toca, a todos nos toca”.

Christian Domínguez reveló que la ‘Chabelita’ lo hizo elegir entre su hijo o ella

El cantante se mostró afectado tras las declaraciones de Isabel Acevedo y respondió fuertemente en el programa “América Hoy”, donde confirmó que la popular ‘Chabelita’ le dio a elegir entre su hijo o ella.

En la reciente emisión del programa matutino de América TV, el cantante de cumbia habló fuerte y claro, y contó el verdadero motivo sobre el fin de su relación con la popular ‘Chabelita’.

“Mi relación (con Isabel Acevedo) termina porque efectivamente me da a escoger entre estar a mi niño o entender que no voy a estar con mi niño si es que tengo una vida con ella”, contó Domínguez.

“Definitivamente, no hay punto de comparación... Ese día murió. Tu no puedes cambiar tus sentimientos en un día, el sentimiento hacia un ángel, hacia mi hijo nunca va a cambiar”, agregó el cantante de cumbia, quien se mostró alterado durante su declaración.

Christian Domínguez responde a Isabel Acevedo https://www.americatv.com.pe/noticias/