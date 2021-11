El conductor Rodrigo González volvió a hacer una dura crítica contra Magaly Medina, luego que la presentadora de espectáculos asistiera a un evento taurino junto a su esposo, Alfredo Zambrano, así como con Sheyla Rojas y su novio mexicano, conocido como ‘Sir Winston’.

La ‘Urraca’ utilizó varios minutos de su programa emitido la noche del lunes para defender la afición de ella y su esposo a las corridas de toros, e incluso cuestionó a sus detractores.

“Yo soy provinciana, lo siento mucho, si algún limeñito pituco no le gusta mi afición, pero tampoco lo ando proclamando porque no nos gusta herir susceptibilidades ajenas”, señaló Medina.

Tras estas declaraciones, ‘Peluchín’ no se guardó nada y criticó a la conductora de “Magaly TV: La Firme” tras considerar que en este tipo de eventos torturan a los animales.

“Qué argumento tan facilista, tan absurdo, tan delirante, decir que es una costumbre ancestral y que ella es una provinciana... estamos hablando de la empatía, sensibilidad hacia los animales, ¿Qué tiene que ver ser provinciano con que te gusten este tipo de espectáculos?. (…) Me parece que esto la sigue pintando de cuerpo entero”, empezó criticando.

“En muchos lugares ya está claro que la muerte y la tortura no es arte ni cultura, pero es que para mucha gente sí les resulta entretenido, divertido de ver, van comen y chupan, hacen todo esto mirando como matan a un animal, es algo que no me cabe en mi cabeza ni en el corazón”, sostuvo Rodrigo en su programa “Amor y Fuego”.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza advierte a Sheyla Rojas que se cuide de falsas amistades tras lucirse con Magaly Medina