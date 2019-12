Rodrigo González critica a Alejandra Baigorria: “Es muy feo jugar con un embarazo” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rodrigo González no dudó en cuestionar a Alejandra Baigorria y a su novio Arturo Caballero, luego de que ambos enviaran indirectas de un supuesto embarazo a través de sus redes sociales.

“Alejandra Baigorria está siendo muy cuestionada por la manera controvertida cómo ha hecho promoción en base a un supuesto embarazo. (...) Si sabe que hay tanta gente especulando con lo mismo, no vas a un evento y con el novio al que no le gustaba el espectáculo, a hacerte un tratamiento de alisado para embarazadas con Melissa Loza que sí lo está", dijo en un inicio el popular 'Peluchín'.

Asimismo, a través de sus historias de Instagram, Rodrigo González criticó que el novio de la integrante de 'Esto es Guerra' haya sido el primero en jugar con el tema al hacer preguntas en doble sentido.

“A la gente no le gusta eso. Lo que le gustaría a la gente es celebrar contigo y compartir la buena noticia en caso que fuera cierto y desearte lo mejor. Pero no con esa forma no pues Alejandra. Ya estamos grandes todos, es muy feo meterte con eso, jugar con un embarazo. Es mejor ser sincero con tu público, sobretodo cuando es algo tan lindo, pero no de esa forma. No jugando con la ayuda de tu novio, que se especule sobre eso”, agregó el exconductor de televisión.