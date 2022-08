Rodrigo González se tomó unos minutos de su espacio “Amor y Fuego” para referirse a los fuertes comentarios que hizo Magaly Medina contra Deyvis Orosco luego de ver el tema musical que lanzó junto a la exMiss Perú Janick Maceta.

“No es Maluma, no es J Balvin. Es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé, de verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente... temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, comentó en su programa Magaly Medina.

Los comentarios de la figura de ATV no fueron bien tomados por el popular ‘Peluchín’, quien manifestó que Magaly está buscando minimizar la carrera de Deyvis Orosco tras los enfrentamientos que protagonizaron meses atrás.

Además, el presentador de televisión le recordó a Medina que también es una persona con “orígenes peruanos” y que se sometió a cirugías.

“Acá no estamos usando eufemismos para decir algo... yo le siento un tufillo que, además, Magaly también, ¿no?, No con sobrepeso porque está llena de operaciones, pero también es una persona con orígenes peruanos, y porque se pone unos lentes oscuros no le van a decir: ‘oye tu no eres Oprah Winfrey, tampoco Ellen DeGeneres, eres Magaly de orígenes peruanos y tienes cirugías’. No uses eso te va a decir alguien y tú, qué cara pondrías”, comentó ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre resaltó que no cree que el cantante use lentes para ocultar sus raíces peruanas, sino porque es parte de su estilo. “Yo no creo que Deyvis se lo ponga para tapar sus raíces, yo creo que se ve bastante guapo con lentes”, puntualizó.

Sin embargo, Mitre sostuvo que a ella no le parecía que utilice los lentes oscuros de noche o en ambientes cerrados con poca luz, especialmente si no necesita de este objeto que tapa la visión.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram