Rodrigo González estuvo atento a las nuevas declaraciones de Melissa Paredes, quien apareció hoy en “América Hoy” para defenderse luego que su aún esposo Rodrigo Cuba interpusiera una denuncia en su contra por abandono de hogar.

El conductor de “Amor y Fuego” no tuvo piedad de la actriz y arremetió contra ella luego que mostrara un nuevo audio, con el cual intentó demostrar que no se retiró de la vivienda que compartía con su aún esposo sin que este tuviera conocimiento del hecho.

“Revela lo cínica que es, nada más, revela lo desesperada que está para tratar de echarle la culpa y no revela absolutamente nada más que eso”, cuestionó el presentador de espectáculos a través de una transmisión en su cuenta de Instagram.

“Cada vez que sale se hunde más, cada vez que habla se hunde más, intenta hundirlo a él y se hunde sola (...) Esa no tiene sangre en la cara, de verdad, ese audio solo revela que no paga la luz”, añadió.

El popular ‘Peluchín’ también se burló del ‘Gato’ Cuba tras considerar que la protagonista de la telenovela “Ojitos Hechiceros” lo había dejado mal parado en esta historia.

“Mientras más habla, más se arruina (Melissa Paredes). La conclusión hasta ahora es que el ‘Gato’ es cachudo, es mantenido, es obsesivo y ella le dijo que ya no lo amaba, entonces como le dijo que ya no lo amaba, no entiendo (cuál es) su sorpresa”, acotó.

El polémico audio:

Melissa Paredes se pronunció hoy sobre la denuncia que impuso su expareja, Rodrigo Cuba, por abandono de hogar, y durante el programa “América Hoy”, hizo público un revelador audio que demostraría que el futbolista tenía conocimiento sobre su decisión de abandonar el departamento.

En el material se oye que la actriz le dice a Rodrigo Cuba que se iba a mudar y que se llevaría a su hija Mia, sin embargo, el deportistas sólo le pide saldar cuentas respecto al pago de los servicios básicos del hogar que compartían.

