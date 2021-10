Rodrigo González no perdió la oportunidad de manifestarse sobre las últimas declaraciones de Melissa Paredes en “América Hoy”. La modelo reveló un audio en el que se escucha a Rodrigo Cuba, su aún esposo, pedirle dinero para pagar el servicio de luz del departamento en el que convivían.

A través de una transmisión en vivo de Instagram, el conductor de “Amor y fuego” consideró que dicho audio solo demuestra que Melissa es “cínica y que no paga la luz”.

“Revela lo cínica que es, nada más, revela lo desesperada que está para tratar de echarle la culpa y no revela absolutamente nada más que eso”, comentó.

“Cada vez que sale se hunde más, cada vez que habla se hunde más, intenta hundirlo a él y se hunde sola (...) Esa no tiene sangre en la cara, de verdad, solo revela que no paga la luz, ese audio solo revela que no paga la luz”, agregó.

Sobre la situación de la exconductora de América Hoy, “Peluchín” consideró que lo más correcto sería aceptar que se equivocó, acción que le daría mayor valor ante la opinión pública.

“¿Tan difícil es decir me equivoqué? Es verdad, eso es todo lo que tendría que decir. (...) “Mientras más habla, más se arruina. La conclusión hasta ahora es que el ‘Gato’ es cachudo, es mantenido, es obsesivo y ella le dijo que ya no lo amaba, entonces como le dijo que ya no lo amaba, no entiende su sorpresa”, dijo.