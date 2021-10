El conductor de televisión Rodrigo González afirmó que no existe ninguna posibilidad de que salga con el integrante de ‘Esto es Guerra’ Patricio Parodi, y que prefiere ser heterosexual.

Todo inició cuando el popular ‘Peluchín’ se refirió al beso que le dieron el conocido ‘Pato’ con Milett Figueroa en ‘La Academia’.

“Lo debe dejar perturbado el resto de la tarde”, fue el comentario del presentador del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.

Ante esto, su compañera de conducción, Gigi Mitre, dijo estar en desacuerdo con su opinión, porque, para ella, Patricio Parodi le parece un hombre atractivo.

“A ella también porque él es guapo, el Pato. El Pato es guapo, es bien guapo, para mí es de los mejores”, refutó.

“Sí ¿físicamente te refieres, no? Porque no saldría con un pata así pero ni aunque me maten. Si fuese el último hombre sobre la tierra, me vuelvo hetero”, contestó Rodrigo González.

