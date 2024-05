Roly Ortiz, creador de Skándalo, confesó que Ricky Trevitazo inscribió ante Indecopi el nombre de la agrupación cuando él viajó a Bolivia. El empresario afirma que el cantante lo traicionó y aprovechó la situación debido a su ausencia en el país.

“ Me entero que Ricky había patentado el nombre de Skándalo a su nombre. En el 2018, yo presenté a la septima generación del grupo e invité a Ricky para que nos apadrine (...) Luego Ricky me dice a dónde te vas y le digo a Bolivia, Ricky aprovechando que yo me fui se va a Indecopi y patenta el nombre a mis espaldas ”, sostuvo Ortiz.

Por ese movito, Roly Ortiz demandará al exmiembro de su grupo, quien en la actualidad se presenta bajo el nombre de Skándalo.

“ Eso es una bajeza, lo que hizo (...) Lo peor es que él sabía que me fui a Bolivia, eso lo hizo como una deslealtad. Voy a iniciar una demanda para anular ese registro. Enterarme de una cosa así, de una persona mal agradecida por la cual hice tanto, la verdad a mí me pasó y por eso he tomado esa decisión ”, expresó el empresario.

Creador de Skándalo cuenta por qué sacó a Ricky Trevitazo: Le pegaba a Luis y a Luigui lo trataba mal

Roly Ortiz, creador del grupo Skándalo, hizo fuertes revelaciones sobre la agrupación musical. El productor contó que Ricky Trevitazo era agresivo y por ese motivo lo retiró de la orquesta.

“Ricky, en esa época, era un muchacho muy agresivo. Les paraba pegando a los chicos, los insultaba. Tenía que consolar a los chicos. A Luis lo encontraba llorando. Le pegaba a Luis, a su hermano Ronald le pegaba y a Luigui lo trataba mal. Inclusive, tenía un músico con habilidades especiales y lo humillaba, le pegaba, una vez le escupió en la cara, era muy abusivo”, sostuvo Roly para el podcast Ouke.

“A Marita, la única mujer de la agrupación que tocaba las congas, la insultaba y la humillaba. No había como parar a Ricky”, añadió.

“Un día hicieron una reunión todos los chicos de Skándalo. Giovanni Kral me dice: ‘Ya no aguantamos a Ricky, o se va Ricky o nos vamos nosotros’. ¿Qué iba a hacer? Por la tranquilidad del grupo, tuve que sacarlo”, concluyó.

