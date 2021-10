Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’ de “Reinas del show”, hizo un reporte para “América Hoy” desde la Escuela de Paracaidistas del Ejército y se animó a realizar un reto de altura en vivo.

Antes de lanzarse de una considerable altura, los miembros de la Escuela de Paracaidistas del Ejército le preguntaron al animador a quién le dedicaba su salto.

Tras esta pregunta en vivo, ‘Apoteósico’ señaló firmemente que el reto de altura era dedicado a Gisela (Valcárcel), su jefa en “Reinas del show”.

Como se recuerda, ‘Giselo’, mejor conocido como Edson Dávila, también fue invitado por la producción a realizar el mismo deporte extremo, pero el colaborador de “América Hoy” se negó en saltar por su fobia a las alturas.

Aunque estaba vestido con la indumentaria para realizar el deporte extremo y resguardado por algunos miembros del Ejército, el colaborador de “América Hoy” se negó a saltar.

“Yo le expliqué al productor y desde temprano, que yo no me voy a tirar. Yo no sirvo para esto”, expresó ‘Giselo’ muy nervioso.

